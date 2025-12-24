自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】中市圖開館1週吸逾11萬人次 地下密集書庫曝光

2025/12/24 05:30

中市圖地下1樓「密集書庫」存放46萬冊書籍。（台中市文化局提供）中市圖地下1樓「密集書庫」存放46萬冊書籍。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖12月13日下午正式開館，文化局估計從10月28日至11月16日試營運及開館至今，超過22萬人次入館，其中，中市圖13日開館，1週內吸引近11萬1千人入館參觀，有讀者好奇詢問，紙本圖書於閱覽區書架陳列，「剩下的書，究竟藏身何處？」文化局公布地下1樓「密集書庫」內存放46萬冊書籍，日籍建築師特別設計可觀看的玻璃窗，民眾窺視後直呼壯麗景象簡直是「藏書大兵庫」。

中市圖表示，館內地下1樓的「密集書庫」存放46萬冊圖書，每本圖書皆由館員逐冊掃描晶片，匯入自動化系統，再定期換檔送至各閱覽區陳列上架。文化局指出「密集書庫」為典藏運輸關鍵角色，而建築師妹島和世及西澤立衛，特地保留一扇玻璃窗，方便民眾窺視核心基地，陳姓讀者直呼壯觀，彷如藏書大兵庫。

中市圖館長曾惠君表示，不少讀者反應，透過窗戶感受到「密集書庫」如浩瀚書海流動的生命力；12月適逢耶誕節，館員將靠窗書櫃經典「四庫全書」排列成耶誕樹意象書牆，傳遞節慶祝福，也邀請民眾將心儀書本借回家，讓閱讀暖意延伸至日常生活。

綠美圖由台中市美術館及圖書館共構，美術館開館首展「萬物的邀約」持續吸睛，圖書館開館大展「世界的索引」展出法國18世紀引領啟蒙運動的狄德羅《百科全書》，帶領民眾展開跨越3世紀的知識旅程。

館方強調，歲末有系列文化活動，繼日本首位「選書師」幅允孝，以「圖書館中的策展是什麼？」為題分享閱讀場景後，12月27日將由科幻作家金草葉帶來全新長篇《派遣者》，描繪未來世界人類與外星生物共存界線。

