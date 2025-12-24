自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北美館「街事美術館」走進士林 「遊山玩水」轉譯城市記憶

2025/12/24 05:30

【藝術文化】北美館「街事美術館」走進士林 「遊山玩水」轉譯城市記憶「街事美術館：遊山玩水」展場一景，作品沿著北藝中心2樓天橋動線配置，結合展示櫃、平台與建築空間，引導觀者在行走中感受山水意象與街區記憶的交錯。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館年度計畫「街事美術館」今年聚焦自然資源豐富、文化脈絡深厚的士林區，攜手北藝中心，以「遊山玩水」為題策畫展覽，邀觀眾走入城市日常，重新認識隱身於街景背後的山水地景與人文記憶。展覽自12月13日至2026年2月1日，於北藝中心2樓天橋展出，免費開放參觀。

作品以繪畫、物件與空間裝置形式呈現，呼應士林地區的自然地景與生活經驗，展場動線隨坡道與天橋展開，形成立體的觀看路徑。（記者董柏廷攝）作品以繪畫、物件與空間裝置形式呈現，呼應士林地區的自然地景與生活經驗，展場動線隨坡道與天橋展開，形成立體的觀看路徑。（記者董柏廷攝）

北美館表示，將士林想像為一座立體劇場，芝山岩、大屯火山系的群巒，以及淡水河、基隆河、磺溪與內外雙溪匯流而成的地景，構成在地居民的生活背景。北美館館長駱麗真指出，北藝中心連結3座劇場入口的公共動線，成為此次展覽的重要展示場域，也促成藝術家與在地居民的共創交流，讓隱身於街景之中的歷史脈絡被重新看見。

「街事美術館：遊山玩水」展覽中展出藝術家龍思良1994年的作品《士林夜市》數位微噴版本，描繪過往夜市攤位林立、燈火交錯的景象，而隨著都市計畫與捷運淡水線通車，場域樣貌已然轉變，該作品也為士林留下重要的城市記憶切片。

此外，展覽也以共創方式深化地方敘事，邀請水墨藝術家高安柏與劇場設計師林昭安，攜手17位社區夥伴，透過「在水的另一方：當代水墨繪寫」與「我在山裡，晚點到 文本×物件×材質」兩大主題工作坊，將居民對於山林、水岸與日常生活的記憶轉化為現地藝術創作。展場動線沿著北藝中心天橋與坡道鋪陳，引導觀眾在行走之間，感受如同漫步山水地形般的觀看節奏。詳詢北美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應