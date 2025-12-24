【藝術文化】北美館「街事美術館」走進士林 「遊山玩水」轉譯城市記憶

「街事美術館：遊山玩水」展場一景，作品沿著北藝中心2樓天橋動線配置，結合展示櫃、平台與建築空間，引導觀者在行走中感受山水意象與街區記憶的交錯。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館年度計畫「街事美術館」今年聚焦自然資源豐富、文化脈絡深厚的士林區，攜手北藝中心，以「遊山玩水」為題策畫展覽，邀觀眾走入城市日常，重新認識隱身於街景背後的山水地景與人文記憶。展覽自12月13日至2026年2月1日，於北藝中心2樓天橋展出，免費開放參觀。

作品以繪畫、物件與空間裝置形式呈現，呼應士林地區的自然地景與生活經驗，展場動線隨坡道與天橋展開，形成立體的觀看路徑。（記者董柏廷攝）

北美館表示，將士林想像為一座立體劇場，芝山岩、大屯火山系的群巒，以及淡水河、基隆河、磺溪與內外雙溪匯流而成的地景，構成在地居民的生活背景。北美館館長駱麗真指出，北藝中心連結3座劇場入口的公共動線，成為此次展覽的重要展示場域，也促成藝術家與在地居民的共創交流，讓隱身於街景之中的歷史脈絡被重新看見。

「街事美術館：遊山玩水」展覽中展出藝術家龍思良1994年的作品《士林夜市》數位微噴版本，描繪過往夜市攤位林立、燈火交錯的景象，而隨著都市計畫與捷運淡水線通車，場域樣貌已然轉變，該作品也為士林留下重要的城市記憶切片。

此外，展覽也以共創方式深化地方敘事，邀請水墨藝術家高安柏與劇場設計師林昭安，攜手17位社區夥伴，透過「在水的另一方：當代水墨繪寫」與「我在山裡，晚點到 文本×物件×材質」兩大主題工作坊，將居民對於山林、水岸與日常生活的記憶轉化為現地藝術創作。展場動線沿著北藝中心天橋與坡道鋪陳，引導觀眾在行走之間，感受如同漫步山水地形般的觀看節奏。詳詢北美館官網。

