藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎佳作】 羅毓嘉／走廊的燈閃過五下才滅 － 3之3

2025/12/24 05:30

【短篇小說獎佳作】◎羅毓嘉【短篇小說獎佳作】◎羅毓嘉

◎羅毓嘉 圖◎吳睿哲

圖◎吳睿哲圖◎吳睿哲

紙箱一共六個，每個貼著不同顏色的貼紙。他不想寫太清楚，怕拆箱的人看懂。

抽屜整理到最後還剩一個。裡頭竟有一個鞋盒，膠帶黏得不太牢，封口處已微微翹起。他本想直接封起來，但箱底露出一角黃色的信封，像故意沒藏好的證據。他蹲下身，小心地抽出那封信。

信封沒寫寄件地址，只寫了「from W」，信紙上是熟悉的英文字跡，圓滑又帶些潦草。紙的邊緣被手指反覆握過，呈現一種皮膚才會有的皺痕。

信很短。只有三行。

「最近總是胃痛，不知道是不是吃太快。

現在不太能吃，我寧可死了。

你還在台北吧？偶爾也給我寫封信來。」

他讀完，靜了一會。信沒有落款，但留下了地址。像是寫一半就停下來的夢。那應該是1999年左右的事了，他不記得為什麼當時沒回，甚至不確定自己有沒有看過這封信。

可知道是巍。他站起身，覺得胃裡突然有點重，疼，伴著低低的壓力，像信上的語言，掉進身體的內面。總是胃痛。大巍那時應是剛搬到墨爾本，在某個沒有暖氣的小公寓，吃量販超市的微波食物，洗衣，找工作，寫信，然後就這樣慢慢從這個城市抽走。胃痛不全是食物的問題，是記憶無法消化，吞下太多不能說的事。

他把信摺起來，夾在筆記本裡。那個本子他很少翻，只記過幾筆電話號碼與舊地址。有一頁寫著大巍以前住的地方，現在的他已經找不到那條街。

他輕輕闔上筆記本，放進紙箱最底層，沒有再打開。

箱子闔起來的聲音很輕。但他聽見什麼東西被蓋住了。是聲音，也可能是胃痛的餘韻。

樓下的搬家公司小發財車按了幾下喇叭。他知道人在等著。

那幾年，他們總在誰家的頂樓加蓋或公寓後巷的套房裡聚會。誰帶了酒，誰帶錄音帶，誰提了一袋橘子，說是黃昏市場收攤時撿到便宜。卡帶轉到一半，音樂忽然拉得很長，彷彿有人在水裡唱歌。他們跟著唱，一起拍手。

唱得最大聲的是誰？唱錯的人會被灌酒，灌到趴下。他們點菸，吐煙圈，菸味混著室內芳香劑和腳汗味，在天花板的吊扇下盤旋。

他記得有人說笑話，笑到噴酒。有人翻了個白眼就揹著包包離開，從此沒再出現。他記得有人跌坐在地板上，一手抓著襪子，一手還握著酒杯。也有人從沙發滑下去，背部一壓，沙發破了個洞，棉絮像脂肪碎塊一樣噴出來。大家笑，說要集資買新沙發，但後來也沒真的買。有天，那沙發被扔到巷口，半夜還被流浪漢搬走了。

廚房裡有人睡著，頭靠著冰箱門，嘴裡含著牙籤。

有一次差點出事──有人喝醉想煮泡麵，瓦斯開了沒點火。他衝進去關掉瓦斯。大家笑得像白痴。笑聲像撒出來的撲克牌，劈哩啪啦砸在牆上。幹你媽燒死你們這些屁精，笑屁。

那夜他也喝多了，倒在別人的大腿上，有人幫他蓋上外套。電風扇在牆上轉得快，吹亂他耳邊的頭髮。有人問：「你喜歡我嗎？」但太小聲，他沒聽清楚。也可能是他裝做沒聽清楚。凌晨三點，有人搖他，說：「要不要回家？」他迷迷糊糊地點頭，結果還是睡到天亮。

起來時喉嚨乾，腳麻，外套被別人蓋走了。

後來就不常見面了。有人說要去當兵，有人搬去外縣市，有人考上研究所，有個人談了戀愛，有個人不知道去哪了。再後來，有個人得病，住院，走了；人不見了；去了國外，寄了幾張風景明信片，之後就沒有消息。有人還活著，但再也沒主動聯絡。

散場的電影，字幕拉得飛快，沒人能全部看完。

他想起那張沙發，破掉的地方最後用膠帶貼住，貼了還是會掉。他想起廚房裡那包過期的泡麵，好像一直沒人丟。有人在窗邊看著夜晚的街，又抽了一根菸，說：「如果可以這樣過一輩子就好了。」他沒回答。當時只想著，明天早上會不會頭痛。

這麼多年過去，他不確定自己到底記得了誰，還是只是記得那間房間，光影和聲音組合出的幻象。夢過的東西，留下味道。是誰先不見的？

也不知道，是誰最後一次離開時關了燈。

房間裡的菸味早散了，酒瓶被回收車收走，棉絮被風吹到巷口的水溝。錄音帶也發霉了。

人都不在了。沙發還在他記憶裡，裂口一張開，就掉出聲音來。

他們曾經來過，來過這裡，坐過這張沙發，喝過這個杯子裡的水。他沒記得他們全部的名字，可記得笑聲。記得聲音在房間裡打轉。記得鵝口瘡的開口，癒合，又開口的樣子。

記得走廊的燈閃過五下，才滅。

記得鞋櫃裡有雙破掉的靴子，曾有人說，真好看。那些人不在了。他不記得全名，但記得他摸過自己後頸的方式。

不是每個人都能這樣被記得。如果記得了。如果可以這樣過一輩子多好。

照護機構的房間比他想像得乾淨太多。

白牆，薄窗簾，木質地板，節能LED燈管。像是一個收納空間，讓人住進來，要人好好歸檔。床旁的桌上，已擺好漱口杯、水壺、摺得整整齊齊的毛巾。抽屜裡有一包新的紙尿褲，還有一份說明小冊子，寫著「本機構致力於尊嚴照護與全人關懷」。

他坐下，背靠在彈性已鬆軟、疲乏的靠墊裡。有人遞來溫水，帶著消毒水的味道。他小口喝了，彷彿整個世界都重新過濾過一遍。窗明几淨得像是無聲的嘲諷。那些灰塵，菸味，舊牆角的霉斑，那些朋友們的笑與呻吟，都不在這裡。

他從袋子裡摸出了今天的藥錠。吞下。喉嚨裡沒有太大感覺，但胃那裡，還是微微泛起了一點記憶。存在過，無須證明。水滲入紙頁的聲音。

白天的走廊，有人坐著曬太陽，有人拿著老花眼鏡翻《自由時報》，有人低頭午睡。照護員們的步伐很輕，聲音像經過訓練，不驚擾任何人。放飯的時間到了，就有餐車送來像便當一樣的托盤，菜切得碎碎的，飯量不多，湯鹹而不香。漂著黃瓜切丁。還有少許的蛋花。

第一天晚上，他睡得很淺。半夜三點醒來，窗外是一整塊深藍色的天。無星辰，無聲音。他以為聽見了什麼。是天花板上的燈微微閃著，是省電燈泡的殘餘餘光。他伸手，摸到床邊桌上的紙盒。打開，是那些照片、信件、沒有寄出的卡片、還有那張從泰國來的明信片。

他一張一張拿出來看，沒開燈，只靠外頭滲進來的一點夜光。「我們五個在礁溪」。摸照片邊緣翹起的地方。摸著時間的殘邊。以後要活久一點，把這城市看完。──幹這城市的每一個男孩。而他真的活到了這樣的年紀，把城市看到了現在：那些地方關了拆了賣掉了，變成精品旅館，咖啡廳，夾娃娃機。也許，是沒有名字的空地。

變成，他們。在與不在的。

活著的。死的。美麗地死的。醜陋地死的。

而他還記得房間裡的沙發，一躺下去會陷進記憶裡。記得酒瓶在地上滾動的聲音，撞到櫃腳又慢慢停下。某人問說，「我們就這樣，活著到永遠好不好？」其他人靠在牆邊笑得喘不過氣來，說幹你講什麼白爛問題，電影看太多喔？那一晚，好像真的活著過。

天快亮的時候，他迷迷糊糊睡去。夢裡是那條公車線，從西門、南京西路開到民生東路。他抓著吊環，車上坐著的，全是那些人：阿福、大巍、阿強，還有他想不起名字的那幾個。大家安靜地坐著，車掌走過來說：「準備下車囉。」但沒有人動。

醒來時，他躺在床上，窗外天光柔亮。他睜開眼，那張泰國的明信片不知道從哪裡飛出來，掉在胸口。

照護員敲門，問他要不要吃早餐。他點點頭，說聲「好」。聲音很小，但對方聽到了。

他吃完早餐。坐在窗邊。陽光落在地板上，拉出一條長長的光帶。幾隻鳥從外頭飛過，影子掠過玻璃。他沒有動，只是靜靜坐著。他想起。

──那個晚上，牆角的橘子發出微妙的氣味，像汗，像快過期的吻。大巍一進門就說：「有人帶菸嗎？我那包掉進水溝了。」然後把襪子丟到窗邊，準備赤腳跳舞。錄音機是壞的，齊豫的聲音拉長變調，好像哪個靈魂在戒斷。阿福戴了一頂假髮醉醺醺地來，說今晚他要當女主角，然後在浴室門口吐了灘黃綠綠的膽汁。

有人拿香水試著蓋掉那味道，結果整間房聞起來像剛失戀的化妝室。

有人在角落說：「你們有沒有想過，我們都已經死了，只是沒被告知。」然後喝一口沒人承認帶來的威士忌。他眼神空著，誰都早就不是第一次這麼想。

也不知道過了多久。

「中午的活動要開始囉，大哥要不要一起來打橋牌？」照護員問。他轉頭看她，輕輕點頭，然後又搖頭。他不是很確定自己想要哪一種回答，但在這裡，點頭與搖頭之間，也許沒有太大分別。大哥你的頭。

幹。已經活到大哥的年紀了。多好。多不好。

他起身，腳步有點沉，一點一點地往門外走去。門口的光打在他額角的皮膚上，那裡曾有一顆痣，後來切掉了，留下淡淡的疤痕。

他走出去。空氣飄落著光與塵，沒有舊牆的霉斑，沒有誰的香水與體溫。但他仍聽見某些聲音，從紙箱，照片裡，夢的邊緣裡傳來，像有人在遠方輕輕說：「你還記得嗎？」

他沒有回答。

長廊窗邊，他看見遠方有幾個年輕人騎機車路過。玻璃窗那邊，聽不見的笑聲傳了過來。不知道自己站了多久。他沒走。沒有說話。光從玻璃上反射，照到他眼睛裡。那是一張臉。不是他的。

但也不可能是別人。在那遠方記憶裡的公車站，有人買了票。走了。

有人翻開報紙，咳了一聲。沒有離開。等下一班車。●

【評審意見】

悼亡的想像 ◎伍軒宏

聚會後，走過長廊，燈閃五下，帶入黑色電影場景，同志的懷舊美學。「我們五個在礁溪」，召喚八〇年代末到解嚴後九〇年代的青春與離散。

燈滅，是悼亡，是愛滋輓歌。閃耀的生命，「兄弟們」，放逐各地，一一滅去。追憶，由「被留下來的人」訴說，卻也剩最後一閃了，送別自己。

故事結構簡單、次序清楚，篇名意象鮮明。作者引用不少流行文化符號（蔡琴、黃鶯鶯、《世界電影》雜誌等）、文學指涉（白先勇，甚至奧登），羅列物件，幾乎文藝腔。營造時代氛圍，相當用力。雖細節堆砌，略嫌斧鑿，句子鬆散，有點俗套，但如此布局依然奏效（想必是camp效應），召喚的感情，讓人覺得真摯。即使重讀之下，仍然感人，獲致提升，完成哀悼之作。

