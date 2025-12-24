【自由副刊．愛讀書】 《二十歲》

《二十歲》

胡晴舫著，麥田出版

書封上的塗鴉，是辜國瑭在新宿徹夜聽一名街頭藝人唱歌後所繪；塗鴉千里迢迢做為禮物，來到胡晴舫（1969-）手裡，也像那些青春歲月中閃閃發光的珍貴與唐突，沒什麼道理的情感和緣分，於是有了追憶1990年代的長篇《二十歲》，在解嚴與學運的背景下，寫出台大校園文藝青年的一則「野史」。既記錄未來政治明星的史前，也站在一顆時間長鏡頭的側面，從小說主述者月青的眼睛望出去，像隔著玻璃看火，小說人物撲火般把自己投進時代，那火中似有熱血憤慨，也有無情舔噬。以辜國瑭為原型的湯姆，從一介眾人仰望的台大才子，到感染HIV，自我放逐，酗酒度日……畢業後，月青有自己的日子要過，卻總沒有離棄湯姆，盡量維持那溫柔的支撐，或許也是想要維持二十歲的燭光不滅吧，然而漩渦自有它的人生，忽然的死就足以吹滅任何想望。於是，「我活下來了。二十歲之後，每一天我醒過來，都記得那些比我提前離開的朋友。我不曾忘記這件簡單的事實：我活著，而他們皆已死去。」（ozaki yutaka）

