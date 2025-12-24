自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《二十歲》

2025/12/24 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《二十歲》《二十歲》
胡晴舫著，麥田出版

胡晴舫著，麥田出版

書封上的塗鴉，是辜國瑭在新宿徹夜聽一名街頭藝人唱歌後所繪；塗鴉千里迢迢做為禮物，來到胡晴舫（1969-）手裡，也像那些青春歲月中閃閃發光的珍貴與唐突，沒什麼道理的情感和緣分，於是有了追憶1990年代的長篇《二十歲》，在解嚴與學運的背景下，寫出台大校園文藝青年的一則「野史」。既記錄未來政治明星的史前，也站在一顆時間長鏡頭的側面，從小說主述者月青的眼睛望出去，像隔著玻璃看火，小說人物撲火般把自己投進時代，那火中似有熱血憤慨，也有無情舔噬。以辜國瑭為原型的湯姆，從一介眾人仰望的台大才子，到感染HIV，自我放逐，酗酒度日……畢業後，月青有自己的日子要過，卻總沒有離棄湯姆，盡量維持那溫柔的支撐，或許也是想要維持二十歲的燭光不滅吧，然而漩渦自有它的人生，忽然的死就足以吹滅任何想望。於是，「我活下來了。二十歲之後，每一天我醒過來，都記得那些比我提前離開的朋友。我不曾忘記這件簡單的事實：我活著，而他們皆已死去。」（ozaki yutaka）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應