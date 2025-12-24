【家庭plus．戲看人生】見證愛的力量

圖／達志影像

文／黃文綺

2025環球小姐選美在泰國舉行，活動總監公開指責墨西哥小姐波希不配合宣傳是笨蛋，波希認為不被尊重選擇離場，其他參賽者也群起跟隨。波希說：「我們是有力量的女人，這個比賽是讓我們發聲的舞台。」總監哭著公開道歉，波希最終贏得選美后冠，印證著這場比賽主題「Power of love」（愛的力量）。

韓國電影《季春奶奶》，正是一部充滿Power of love的影片，描述季春奶奶兒子早逝，媳婦拋下幼女，她以做海女潛水採集海藻、海膽為生，辛勤困苦，但看著孫女慧智漸長，她心滿意足地面對生活。

正當祖孫親密相互依靠時，某日在擁擠的市場，季春為孫女挑衣服，轉眼孩子就不見了，遍尋不著，慧智成為牛奶盒上的失蹤兒童。事實是媳婦再婚後，偷偷回來把孩子帶走，不久發生車禍，媳婦及慧智當場死亡，嗜賭的丈夫為了保險金，謊稱死亡的是妻子及親生女兒恩珠，恩珠被迫以慧智的名字過活。

有個好賭的父親，「慧智」也沒有好日子，輟學流落街頭，靠偷竊為生，還被不良分子利用詐騙。就在出事時，她看見牛奶盒上的失蹤兒慧智照片，彷彿一線曙光，她以李慧智身分，重回季春奶奶懷抱。

長大的孫女突然回到身邊，季春奶奶尋回生命的春天，更起勁地工作，只求給孫女好生活。慧智面對奶奶和鄰里的熱情，始終冷淡回應。偷躲著抽菸，對什麼都不在意。直到上了美術課，起初拿著畫筆，完全不知怎麼著手，老師也不逼迫，她開始嘗試，畫面卻都充滿陰霾，老師引導她觀察光線與明暗，她回「生命只有黑暗，不知道什麼是光」，然而她開始讀繪畫書籍，在家也畫畫。

看似單純的季春奶奶，在和孫女對話時，常常說出極富哲理的話。小孫女曾問奶奶：「是天空比較大，還是大海比較大？」做了將近一輩子海女的奶奶想了一下，回「大海比較大」，孫女問：「妳怎麼知道，妳兩邊都去過了嗎？」奶奶回：「有些事情當妳長大了，自然就會懂。」

為了給孫女更好的環境，奶奶決定賣房子，儘管不少人開始懷疑慧智的身分，奶奶卻堅信不疑。她找到正在抽菸的孫女，說：「給我一支菸。」抽著菸輕輕說：「不論人生有多辛苦，只要有人支持，就一定有辦法撐過去，我永遠都會站在妳這邊，妳就放心地去過妳想要的人生，想要的，奶奶都可以給妳。」

奶奶給出了無條件的愛，加上老師那句「人生看起來有很多委屈，那段時光會成為毒藥或解藥，全取決於自己的選擇」，逐漸打開慧智封閉防衛的心，她畫出一張極為動人的季春奶奶人像，老師鼓勵她去首爾參加繪畫比賽。

生命總有波折，真實的過往再度找到她，在比賽結束時，她留下名為「告解」的畫和一封信，選擇面對現實。季春奶奶傷心不已，失智等病症惡化……在失智前錄音，告訴慧智「妳就是我的孫女」，臨終前清楚喊著她的原名「恩珠」，和一句「妳要好好活下去」。

季春奶奶把對孫女的愛擴大，恩珠明白奶奶就像大海，得獎的畫作中，繪出奶奶在大海裡手牽著恩珠和慧智，一起向著光游去，生命中果真有些事，隨著時間才能理解。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆吸菸有害健康☆

