自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】見證愛的力量

2025/12/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

2025環球小姐選美在泰國舉行，活動總監公開指責墨西哥小姐波希不配合宣傳是笨蛋，波希認為不被尊重選擇離場，其他參賽者也群起跟隨。波希說：「我們是有力量的女人，這個比賽是讓我們發聲的舞台。」總監哭著公開道歉，波希最終贏得選美后冠，印證著這場比賽主題「Power of love」（愛的力量）。

韓國電影《季春奶奶》，正是一部充滿Power of love的影片，描述季春奶奶兒子早逝，媳婦拋下幼女，她以做海女潛水採集海藻、海膽為生，辛勤困苦，但看著孫女慧智漸長，她心滿意足地面對生活。

正當祖孫親密相互依靠時，某日在擁擠的市場，季春為孫女挑衣服，轉眼孩子就不見了，遍尋不著，慧智成為牛奶盒上的失蹤兒童。事實是媳婦再婚後，偷偷回來把孩子帶走，不久發生車禍，媳婦及慧智當場死亡，嗜賭的丈夫為了保險金，謊稱死亡的是妻子及親生女兒恩珠，恩珠被迫以慧智的名字過活。

有個好賭的父親，「慧智」也沒有好日子，輟學流落街頭，靠偷竊為生，還被不良分子利用詐騙。就在出事時，她看見牛奶盒上的失蹤兒慧智照片，彷彿一線曙光，她以李慧智身分，重回季春奶奶懷抱。

長大的孫女突然回到身邊，季春奶奶尋回生命的春天，更起勁地工作，只求給孫女好生活。慧智面對奶奶和鄰里的熱情，始終冷淡回應。偷躲著抽菸，對什麼都不在意。直到上了美術課，起初拿著畫筆，完全不知怎麼著手，老師也不逼迫，她開始嘗試，畫面卻都充滿陰霾，老師引導她觀察光線與明暗，她回「生命只有黑暗，不知道什麼是光」，然而她開始讀繪畫書籍，在家也畫畫。

看似單純的季春奶奶，在和孫女對話時，常常說出極富哲理的話。小孫女曾問奶奶：「是天空比較大，還是大海比較大？」做了將近一輩子海女的奶奶想了一下，回「大海比較大」，孫女問：「妳怎麼知道，妳兩邊都去過了嗎？」奶奶回：「有些事情當妳長大了，自然就會懂。」

為了給孫女更好的環境，奶奶決定賣房子，儘管不少人開始懷疑慧智的身分，奶奶卻堅信不疑。她找到正在抽菸的孫女，說：「給我一支菸。」抽著菸輕輕說：「不論人生有多辛苦，只要有人支持，就一定有辦法撐過去，我永遠都會站在妳這邊，妳就放心地去過妳想要的人生，想要的，奶奶都可以給妳。」

奶奶給出了無條件的愛，加上老師那句「人生看起來有很多委屈，那段時光會成為毒藥或解藥，全取決於自己的選擇」，逐漸打開慧智封閉防衛的心，她畫出一張極為動人的季春奶奶人像，老師鼓勵她去首爾參加繪畫比賽。

生命總有波折，真實的過往再度找到她，在比賽結束時，她留下名為「告解」的畫和一封信，選擇面對現實。季春奶奶傷心不已，失智等病症惡化……在失智前錄音，告訴慧智「妳就是我的孫女」，臨終前清楚喊著她的原名「恩珠」，和一句「妳要好好活下去」。

季春奶奶把對孫女的愛擴大，恩珠明白奶奶就像大海，得獎的畫作中，繪出奶奶在大海裡手牽著恩珠和慧智，一起向著光游去，生命中果真有些事，隨著時間才能理解。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆吸菸有害健康☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應