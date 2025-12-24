自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】永遠都是老家人

2025/12/24 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

爸爸去世那年，兒子出生，他們就好像交班一樣，而那命運的一年，是我日後追趕，好像爸爸乘著上班車先走了，我們再也追趕不上。

隨後媽媽跟我們搬上來台北，老家不再有人住，就剩下三樓神龕旁邊，掛著爸爸的黑白照片，常年亮燈火，還請鄰居早晚點香火，好像就留著爸爸看顧空蕩蕩的房屋。當年他買下地來建造，我們全家在這裡度過黃金歲月的房子。

我讀高中時，爸爸跟流行養鳥賣錢，三樓放置鐵籠隔了許多鳥舍，餵鳥和掃鳥糞是爸爸下班後的工作，也是我那時的記憶。後來三樓變成我的房間，但老鼠不知道不養鳥了，夜半讀書時，老鼠就在天花板竄動，我還得出聲音趕老鼠。

那幾年我們春節都要回老家，媽媽堅持要回去，因為爸爸和祖先的牌位都在，我們要回去祭拜，是一年一度的儀式。

某一年老家遭小偷，把客廳的洋酒和櫥子裡的衣物都搬空，多年沒有住人的房子已發出霉味，弟弟提議賣房子，媽媽不肯，說：「如果賣了房子，你爸爸回來找不到了，怎麼對得起他。」在媽媽心中，不管離去還是在世，也不管過了多久，都要有一個老家在，家人，永遠都是老家人。

演化心理學主張，生物存在的目的，就是要把自己的基因，盡量地傳承下去。現代人比較沒有這種觀念，因為人類已經擠爆地球，有沒有小孩也不再是必要考量，許多夫妻轉而追求現世的福報。

但精神層面上，就我來說，當我想著我怎麼來的時候，我熱烈地想知道自己的傳承。我的祖父母再上一輩的曾祖父母，就是一張嚴肅表情的黑白照片，再前幾輩只留下族譜上的名字，供後代無窮想像。我的哪個祖先，說不定曾經見過蘇東坡？

我們幾個兄妹的子女，無緣見到祖父，冥冥中卻有一條親緣的聯繫，記得兒子童年時回台南老家，見到祖父照片都還面露笑容，似乎知道，那個黑白的人，也是我的家人。

現在，在我的夢裡，爸爸和兒子經常同框，有時候爸爸還會帶著兒子去遊玩，醒來方知，我們都錯過了生命的班車，那只是一個永遠無法抵達的車站。

生命，何必急著趕車呢？現實和幻想畢竟是佛家說的幻象，就讓我耽溺在那個夢中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應