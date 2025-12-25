自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出及紀錄片 1月北藝中心登場

2025/12/25 05:30

紙風車「368兒童藝術工程」20週年記者會，第2排左2起，導演楊力州、創意顧問吳靜吉、基金會董事長陳進財、執行長張敏宜。（紙風車提供）紙風車「368兒童藝術工程」20週年記者會，第2排左2起，導演楊力州、創意顧問吳靜吉、基金會董事長陳進財、執行長張敏宜。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368兒童藝術工程」自2006年12月24日啟動至今，即將邁進20週年，特別於昨（24）日舉辦記者會，發表由導演楊力州拍攝製作的「368工程」紀錄片，同時宣告將於2026年1月24日，在北藝中心進行20週年特別演出。

紙風車將於2026年1月24日在北藝中心大劇院進行「368兒童藝術工程」20週年特別演出。（紙風車提供）紙風車將於2026年1月24日在北藝中心大劇院進行「368兒童藝術工程」20週年特別演出。（紙風車提供）

根據紙風車文教基金會統計，「368」已走遍全台灣368個鄉鎮2輪，第3輪也已完成35個鄉鎮，19年共累積超過812場演出、167萬名觀眾、19萬筆捐款支持。這些數字背後，有無數劇場工作者、贊助者及志工的努力付出，因此特別邀請金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝紀錄片。

紀錄片原定2020年展開拍攝，卻因疫情與倉庫毀於祝融而延宕，之後楊力州跟隨團隊歷經3年拍攝，從台南將軍、高雄六龜、花蓮、台東到離島等，累積超過200小時的內容，最後剪輯成1部近40分鐘的《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》。這部「劇場人」的紀錄片，也將融入20週年特別演出，在「劇場」中首映。

紙風車說明，《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將由紙風車經典角色「巫頂」串場，上半場呈現368經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，宣示「相信自己，堅持到底」的決心及意志；之後帶出以肢體連結世界名畫，展現力與美的〈身體練習曲〉；最後是以獨特的螢光彩帶與神奇黑光棒，呈現經典黑光劇場〈慶典的喜悅〉。

下半場則是《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映，內容有1960年代譚維義醫師自美國攜兒帶女來到台灣，在屏東、台東為當時小兒麻痺症孩童醫療的珍貴影像開場；「368」的台前幕後，包括遠赴離島的演出、第2輪高雄永安最終場，以及第3輪在兩廳院不畏風雨宣示啟動；還有動員小額捐款促成演出的鄉民，熱心協助廣播演出訊息的里長們、協助場布的志工們等，將默默付出的小人物身影貫穿全片。

紙風車基金會董事長陳進財表示，這場舞台結合現場演出及紀錄片，希望大家買票進劇場觀賞，支持孩子勇敢面對多變的未來。」詳詢OPENTIX。

