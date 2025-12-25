【藝術文化】故宮2025百年院慶績效達標 蕭宗煌：下一個任務具體完成新故宮計畫

故宮院長蕭宗煌在年終媒體茶敘報告。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年接近尾聲，國立故宮博物院昨（24）日舉辦媒體茶敘，說明百年院慶這一整年的營運績效，截至12月17日為止，北部院區為231萬人次，預估全年可超過240萬人次；南部院區為110萬人次，預估全年可達112萬人次。也就是說，兩院參觀人次總計可望突破350萬。對此，故宮院長蕭宗煌認為是「差強人意」，因為有達到預期目標，卻沒有超過很多。

〈翠玉白菜〉平安返國後，2月就要重回北院鎮館展出，圖為副院長余珮瑾說明2026年展覽計畫。（記者凌美雪攝）

不過，以往國內外參觀者比例是5：5，今年是6：4，國內比國際多，蕭宗煌認為，應是今年預算失衡所致，宣傳費用被砍光，只能靠在國內辦活動與記者會，但也因此產生不少回流客。

北院正館整建工程何時開工備受期待，圖為副院長黃永泰報告工程進度。（記者凌美雪攝）

倒是由〈翠玉白菜〉領銜前往捷克國家博物館展出的「故宮文物百選及其故事」，自9月12日開幕至今，已吸引接近30萬名參觀者，完全不輸給該館上一檔爆棚的特展「Lucy and Selam」。

蕭宗煌雖然開心國際文化交流看到好成績，但不否認只要白菜一天沒回來，他的壓力就不曾稍減，捷克國家博物館館長承諾，12月31日展期結束後，一定會親自押運白菜返台，安全送交故宮，身為院長的蕭宗煌可說比任何人都期待，他說，「如果不能確保白菜平安回到故宮，自己這輩子公務員就白做了。」

即將邁向下一個百年，蕭宗煌說，最需要的是具體完成新故宮計畫。2026年預計「至善路入口無障礙通道新建工程」、「文會堂整建工程」、「研究大樓二期整建工程：新增庫房空間整建」皆可進入施工階段，「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」若通過審議，可開始細部設計作業；南部院區2館工程預估明年底施工進度約88%，展廳特殊裝修及布展事宜，則預訂明年7月起依分標策略辦理招標。

備受關注的北院正館何時可正式展開全面整建的工程？蕭宗煌認為明年恐怕還很難，因為整建計畫中的入口亭屋頂推高設計，尚未通過審議，目前還在研擬相關修正方案，待計畫通過，還必須做細部設計及發包，樂觀期待2年內，他希望至少在自己任內可以正式動工。

