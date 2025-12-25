【自由副刊】均勻／回家時帶包肉鬆

◎均勻

有陣子瑪眯迷上養生。早餐水果盤，糙米鮮奶溫水湯，中午帶便當，通常是前晚順道裝好的，紫米飯配水煮肉青菜。懵懂小兒不懂養生，每逢紫米沒了的大日子，三小兒會圍著咕嘟咕嘟的大同歎息，竭力吸取大赦天下之樂。

後來才知道我們的瑪眯頗為不快。

一早，中小兒通報泡麵零食櫃全空，那可是戰備糧食啊。看著小小兒仰天抱頭，大小兒心中不忍，當晚即偷渡三碗杯麵，不料，方沖下熱水，瑪眯竟突然查房，靈機一動連碗帶筷蓋上厚被，大中小肩碰肩立於床前，抿嘴吸氣，祈禱裡頭的能善解人意，不要太香。

泡麵絕跡後幾日，意外找到白粥專用的肉鬆。立即裝滿半杯，倒入鮮奶不加一滴水，玻璃杯遂於三雙小手裡輪轉來回。

長大很久以後，想家時，每每託伴侶，幫我帶包肉鬆回家。●

