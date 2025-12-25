自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】從孝順退場 找回自己

2025/12/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／辛夷

上老年學時，很喜歡劉小梅的詩〈生活協奏曲〉：「白髮來敲門／我請它稍待／它說快點快點／我還要挨家挨戶去送／老」。

「老」這回事，有時真來得太快。歌手唱著「和你一起慢慢變老」，多浪漫啊。但在現實生活裡，只要一場病，就能讓人急速下墜。衰老不是緩緩進行，而是一瞬間的崩塌。

我的心臟科醫師就是個例子。我一直以為他七、八十歲了，直到某天偷偷問護理師，才知道他其實是五十年次的人。只是他開過刀，不運動，身體機能大幅下降，整個人看起來比實際年齡蒼老許多。那一刻，我心頭一驚，又稍微鬆了一口氣：還不至於要換醫師，但身體真的會出賣一個人。

我母親也是個被年紀與責任逼老的女人。她照顧中風的公公十年，親戚們一個個隱身，卻都在背後推著她：「妳最孝順了，這是妳該做的。」他們說，犧牲是美德、是孝順。但誰問過她的意願？

那十年間，媽媽除了照料無法行動的公公，還要養育我們五個孩子。她的睡眠斷斷續續，精神長年緊繃到邊緣，從沒人問過她是否累了。偶爾其他妯娌出現，還會順便指責她顧不好公公。更離譜的是，阿媽當時一句「我不顧，妳顧」，就把責任全推給她。不是還有長媳嗎？另兩位媳婦呢？人們只會欺壓那個不懂得反抗的媳婦。

她就這樣，被活活耗掉了一輩子。而我，也曾走上同一條路。

那年，家中長輩進入高齡與失智期，開始有人希望我扛起照顧婆婆的責任。我內心本能地抗拒，卻也在道德壓力下退讓。但沒多久，我的憂鬱症發作了，心臟也出問題，我的身體替我做出了選擇。後來，只好送婆婆進機構，雖然有人抱怨這讓家裡多花了錢，但我知道：這是我撐下來的唯一方式。

婆婆倒是活得不錯，在高級養老院被侍奉得舒舒服服。她最疼愛的那家人從不去看她，反倒是我家一直在周旋處理大小事。她對我女兒從沒好臉色，甚至當面趕她走：「那個小姐是誰？這麼晚怎麼還不回家？」她從不曾承認我女兒是她孫女。說真的，女兒不認這個阿媽，也不能怪她。

我常想起一則新聞：一位老先生因年輕人坐優先座而不斷「開示」。明明旁邊有兩個空位，卻只執著那個位置。我向來不敢坐優先座，就算身體不舒服，也寧願站著。怕的是那種一眼就被道德審判的感覺。

說到長照，每個細節都是一滴傷心淚。我先生是家中最不被承認的長子，卻總被叫去跑醫院、辦手續。他一直希望母親能多看他一眼，證明他也是個好兒子。事實是，再努力也換不來一句肯定。

現在，我選擇了不討好。我承認自己是不孝媳婦，不再演那齣犧牲的戲碼。讓婆婆好好住在機構，也讓我有機會活下來。

我不想讓女兒繼承這份沉重。她的人生，應該自由、清亮，而不是延續我未竟的委屈與疲憊。於是我決定讓她搬去住宿舍，離開這個消磨女性意志的家族修羅場。我希望她能自由生活，愛自己，不需討好任何人。

我們總說，孝順是美德。但若孝順變成犧牲，變成逼迫，那就是暴力。從不討好開始，我終於呼吸到一點自由的氣味。老，是時間的安排；但不讓人被老拖垮，是我們對自己的交代。

