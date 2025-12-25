【家庭plus．四季好食】就愛吃軟不吃硬

柿子蒂頭放一小匙食用小蘇打，可以幫助變軟。

文、圖／梁瓊白

最喜歡有點軟、但還帶點口感的甜柿。

朋友秋遊到果園採果，回來送了我幾顆外皮還帶點綠的柿子，朋友說剛採的很新鮮，建議我先放放，等熟了再吃。這麼青澀，怕不是放幾天就能熟吧？我牙口不好，一些脆硬的水果像雪梨、芭樂、蘋果早就已經很少吃了，要吃也是打成果汁，可是這幾顆硬柿子連果汁都打不了，只能等它軟。

柿子是秋天當令的水果，尤其是甜柿，又甜又脆非常好吃，市面還有上市就已經熟軟的軟柿。我的口味比較怪，喜歡吃軟柿卻不喜歡那種太軟的，最好是有點軟、但還帶點口感的甜柿，所以買回來的柿子通常會放到外皮稍軟才吃。可是這幾顆實在太生了，要不是朋友送，誰會買這麼綠的？

請繼續往下閱讀...

朋友說放一放就會軟，那絕對是不可能的，聽說以前的果農都是將採收回來的硬柿子泡石灰水，等顏色變紅了，再撈出來拿去賣。我的量不多，也不知道配方，更沒有池子讓我泡，他們的方法我用不了。

我讓柿子變軟的方式除了放，還加了一樣祕方，那就是小蘇打。在每顆柿子的蒂頭放一小匙食用小蘇打，然後用保鮮膜裹起來，放上幾天，等按到堅硬的外皮開始變軟、顏色也轉紅就可以吃了，還可以按自己想要的軟度決定什麼時候吃。我平常買甜柿回來不想吃硬的也會這樣處理，一般甜柿三、四天就軟了，這幾顆又綠又硬的足足摀了十天才軟，真夠新鮮的。

小蘇打通常用在軟化食材上，例如太硬的肉想炒得嫩、燒得爛，加點小蘇打一起醃或煮，就能達到效果；一些豆類像花生、大紅豆泡的時候，水裡加點小蘇打，也能一煮就爛，有些質地比較硬的青菜，例如芥菜心、蘆筍、芥藍，川燙的時候加點小蘇打，不但炒出來嫩，還特別翠綠。

食用小蘇打算是安全的添加物，就是要記得別跟化學清潔用的混淆了，一定要分開放置並標示，用的時候份量別加多，免得過於軟爛。我用在甜柿上的效果挺不錯的，如果你也跟我一樣喜歡吃軟不吃硬，這法子可以試試。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法