藝術文化

【藝術文化】傳藝中心「世紀初戀」歌仔戲特展 盡覽楊麗花一代小生的輝煌

2025/12/26 05:30

楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，營造出大氣華麗的氛圍，現場以仿真人形展示。（傳藝中心提供）楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，營造出大氣華麗的氛圍，現場以仿真人形展示。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫於今年獲得行政院文化獎的歌仔戲國寶楊麗花，首次大型個人特展昨（25）日在國立傳統藝術中心宜蘭園區正式開展，除重現電視攝影棚布景，並以仿真人形模擬演出場景外，還有AI互動體驗讓觀眾有機會與楊麗花「同台共演」。傳藝中心也預告，將於1月中旬舉辦楊麗花本人的展覽見面會。

傳藝中心表示，楊麗花自幼隨母親戲班奔走，7歲登台，16歲以《雙槍陸文龍》嶄露頭角。22歲加入正聲天馬廣播劇團，隔年與台視簽約投入電視歌仔戲領域，並跨足電影、唱片，成為多元發展的明星藝人。做為台灣歌仔戲的代表性人物，小生扮相俊美、演技精湛，成為廣大戲迷的「世紀初戀」。

「巨星之路」影片呈現楊麗花從稚童到成為巨星的歷程。（傳藝中心提供）「巨星之路」影片呈現楊麗花從稚童到成為巨星的歷程。（傳藝中心提供）

楊麗花的演藝生涯見證了歌仔戲從內台、廣播、電影、電視，再到大舞台的發展與突破。此次展覽獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心與台視無償授權提供相關資源，楊麗花也提供多件珍貴展品，包括楊麗花親自設計的演出服裝及道具等，以4大單元完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量。

除有楊麗花珍貴的影音、照片、演出戲服、電視道具外，展覽中更重現宏偉的電視歌仔戲布景「乾清宮」，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的《薛丁山與樊梨花》演出場景；此外，展覽更結合AI互動體驗，花迷可與楊麗花合照，或變身女主角，實現與楊麗花同台共演的夢想。

傳藝中心表示，希望觀眾能透過此次展覽，回顧台灣歌仔戲的輝煌年代，同時也見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技，成就跨世代的共同記憶。傳藝中心宜蘭園區展示館「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展，即日起展出至2026年10月25日，詳詢傳藝官網或臉書。

「全民總動員！花迷記憶大募集」徵集的戲迷壓箱寶，展現花迷對楊麗花的熱愛。（傳藝中心提供）「全民總動員！花迷記憶大募集」徵集的戲迷壓箱寶，展現花迷對楊麗花的熱愛。（傳藝中心提供）

