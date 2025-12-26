【藝術文化】14社區工藝齊聚宜蘭 「福韻台灣」呈現聚落生活美學

嘉義阿里山漆器等植物素材，展現社區以傳統技藝連結土地、族群文化與世代智慧的多重面貌。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署長期推動社區工藝培力，即日起至2026年4月6日，於宜蘭傳藝園區巧藝館2樓推出「福韻台灣—社區聚落工藝特展」。展覽由宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會協助策畫，集結工藝中心輔導的全台14個社區工藝與工藝聚落團隊，呈現「台灣社區工藝產業培力補助計畫」與「工藝聚落振興發展補助計畫」近年成果，帶領觀眾從在地社區的視角，理解台灣工藝的文化脈絡。

展覽以「水、植、土」為策展主軸，從自然意象延伸至地域文化。「水」象徵流動與滋養，呈現新竹新埔柿染、宜蘭染、台中太平藍染、嘉義茶染及澎湖農嶼海青年新工藝等案例，透過天然染料與多元媒材運用，展現色彩在纖維上的層次與變化。

「植」象徵生長與傳承，展出苗栗苑裡藺草、花蓮新社香蕉絲、台東石山部落月桃纖維及嘉義阿里山漆器，呈現社區如何以傳統工藝連結族群文化、生活智慧與地方知識。「土」則象徵厚實與承載，展出高雄寶來陶、彰化花壇磚藝、台南劍獅與新竹香山玻璃，映照台灣土地孕育出的工藝語彙與地域美學。

展覽特別協助花蓮光復鄉串連與陪伴在地竹、籐、漆藝等工作者，並輔導當地國小學童手捏燒製鏟子、怪手、雨鞋等小陶藝品。（工藝中心提供）

展覽同時延伸關注花蓮光復鄉災後社區重建，透過補助單位花蓮光復鄉綠野香坡農村發展協會，串連竹、籐、漆藝等在地工藝創作者，陪伴當地學童以陶藝創作防災意象作品，使工藝成為地方重建與文化再生的能量來源。

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝是連結文化、技藝與生活的重要媒介，透過社區組織與工藝師的協作，讓手作回應當代生活需求，也使生活美學在地方持續累積。本展期望引導觀眾走進社區的生活記憶，理解台灣工藝如何在材料創新、產業培力與文化延續之間，持續發展。

