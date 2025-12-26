【自由副刊】 曹尼／告別蘭嶼，再見王信

◎曹尼

．

吃剩的蠑螺殼

三件漂流木藝品

未能夜撈飛魚的遺憾

通通裝入行囊

從開元港畫出弧線

紅頭岩遞給我一把百合

用來鑿開

天空緊閉的灰藍色

．

航返1974年夏天

短髮的妳剛從東京學成歸來

粗粒、黑白分明

跑遍人之島各角落

男子用手造船撒網

集體將海排列組合

妳也跟著用手

以快門聲梳理黑潮

．

還沒有柏油路、7-11

夏曼．藍波安在對岸求學

神話未被文學趕上

孩童裸身蹲成礁岩

任羊群爬上爬下

長髮露肩的母親前來

一手牽起一頭少年

一手一顆芋頭

．

妳說「映像也是一種語言」

不知怎麼跟妳搭話

我太現代了

手機絢彩不離身

乾脆放空躺在涼台

聽海一幀一幀翻譯妳

．

不久就要抵達台東

風平天晴藍

再次翻看那本老攝影

留下數枚指印

刻蝕在相片的魚尾紋

老海人癟嘴笑著

笑著說再．見

．

■王信（1942-），東京寫真專門學校畢，台灣首位女性報導攝影工作者，《蘭嶼．再見》為原住民族系列報導攝影經典。

