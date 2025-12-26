自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 曹尼／告別蘭嶼，再見王信

2025/12/26 05:30

◎曹尼◎曹尼

◎曹尼

吃剩的蠑螺殼

三件漂流木藝品

未能夜撈飛魚的遺憾

通通裝入行囊

從開元港畫出弧線

紅頭岩遞給我一把百合

用來鑿開

天空緊閉的灰藍色

航返1974年夏天

短髮的妳剛從東京學成歸來

粗粒、黑白分明

跑遍人之島各角落

男子用手造船撒網

集體將海排列組合

妳也跟著用手

以快門聲梳理黑潮

還沒有柏油路、7-11

夏曼．藍波安在對岸求學

神話未被文學趕上

孩童裸身蹲成礁岩

任羊群爬上爬下

長髮露肩的母親前來

一手牽起一頭少年

一手一顆芋頭

妳說「映像也是一種語言」

不知怎麼跟妳搭話

我太現代了

手機絢彩不離身

乾脆放空躺在涼台

聽海一幀一幀翻譯妳

不久就要抵達台東

風平天晴藍

再次翻看那本老攝影

留下數枚指印

刻蝕在相片的魚尾紋

老海人癟嘴笑著

笑著說再．見

■王信（1942-），東京寫真專門學校畢，台灣首位女性報導攝影工作者，《蘭嶼．再見》為原住民族系列報導攝影經典。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應