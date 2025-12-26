自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 量地喫風／當代屏風之用

2025/12/26 05:30

◎量地喫風◎量地喫風

◎量地喫風

這是今早才發生的事情。

在小主管和我之間，原本有面易拉展。廣告畫面與金屬框雖無美感可言，但遮蔽確實，夫復何求。誰想老闆週末心血來潮，決定將我倆間的障蔽物換為屏風一座，好提升辦公室整體美學。而我所失去的，遠不是美感能彌補的。

雖稱小主管，但她其實是公司的會計，處理老闆公私帳目，參與經營重大決策，協調所有溝通問題，最重要的是，每個月發錢給我，並難免在心中掂量我的工酬是否於公司有損。

公司的小金庫就在會計身後。我不曾靠近，也就不知平時是否上鎖，舉頭那枚監視器又有沒有在工作。然而我時常聽見會計與數鈔機反覆點鈔的淙淙聲；若以點鈔耗時標注員工價值，我的身價特短。鈔票之餘，偶爾也有幾枚銅幣、鎳幣互相磕碰出的脆響，最後再煞有介事地裝進一枚薪資袋，撐開，滑行，到位。總之這類聲響，在發薪日附近，就同帕夫洛夫的鈴聲一般，在我心中激起陣陣欣快感。

再說屏風，乃老闆數千件藝術收藏品之一（想必已經失寵）；木製，深褐色的底漆上以珍珠貝殼鑲成拂塵老翁，松下童子，連綿的雲朵與花；只消眼球轉動，或螢幕上跳出嶄新視窗，便熠熠生輝。

屏風共四摺，也就有三個縫。每個縫隙寬約一公分，中間最寬處甚至有一點五。礙於辦公室尺寸暨當代辦公桌的L型設計，我的視線平射會對上一堵牆，而她的視線若無遮擋，則直盯我的側臉。倘若我倆一個福至心靈，忽然從縫隙最寬處對望，恰好能讀取對方眉頭鎖得是深是淺。不論是苦惱時候的抓頭，或志於一天喝兩公升的頻頻昂首，總之，我頭頂至胸椎的彎曲弧度，成了她全天候的風景。讀電子書或清潔鼻腔之類餘裕自此全被剝奪，然而這些都還事小。

真正的硬傷在，我的螢幕爾後有了落在別人眼皮底下的凶險。

如果當年的我曾努力學好物理，什麼繞射、幾何、視場，大約能及早推敲出安全操作域。我可是趁著小主管跑銀行那會兒實地勘查，這才發現早上自己這頭雙螢幕的左側幾無遮攔，右邊則只消稍加探頭，腹中便也有個底。心裡一陣羞赧，又不忍苛責自己；倘若有哪個當代辦公人士能將其螢幕完全公諸於世，她必定是個全然正直之人。

念及小主管的心理平衡與自身飯碗的完好，我先是將右邊加寬螢幕向內斜傾，如此約能創造出一個被屏風遮蔽的狹長角落；而後，將不常有人煙的LINE主頁置放左側螢幕顯眼處，以小搏大，希望她探究的眼神偶爾掃過，將以為那寂寥幾則對話，就是我耍廢的全部額度。而既是辦公，必然得讓空間充斥鍵盤敲打與滑鼠點擊聲，遂姑且以這篇觀察心得檢驗那螢幕一角是否遮得牢靠。

就這樣磋磨掉整個午後，無人打擾。究竟靈感曾否造訪，著實不好說，然而自己是公司冗員這件事，倒是徹底坐實了。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應