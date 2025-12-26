自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】事與願違 別再自以為

2025/12/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／水晶

人的一生中，總有許多「理所當然」的道理與習慣，像是隱形的規則，伴隨著我們成長。久而久之，我們便理直氣壯地相信：「這樣才是對的。」然而面對的困境愈來愈多，漸漸地才發現，從小到大以為的「理所當然」，如今會說：「那可不一定。」

多年前，高齡90多歲的外婆臥病在床，看著她骨瘦如柴的身影，我心疼不已，以為適度按摩可以促進血液循環，於是小心翼翼輕輕地為她按摩，沒想到，才按了幾下，外婆的眉頭便深深鎖緊，表情顯得十分痛苦。我趕緊停下手來，那一刻才意識到，身體虛弱、肌肉萎縮的外婆，根本承受不起這樣的「好意」。這件事，敲醒了我，有些看似溫柔、對身體好的行為，若忽略了對方真實的狀態，便可能演變成另一種負擔。

類似的情況，也發生在媽媽身上。媽媽長期罹患糖尿病與高血壓，原本我們以為少量多餐與五穀雜糧對身體最好。直到有一次陪媽媽回診，聽到營養師的說明：「糖尿病患者若少量多餐，血糖會一整天都偏高，不利於血糖的控制。」接著，護理師又溫柔地說：「對於腎臟功能不佳的人來說，過量攝取五穀飯會增加腎臟負擔。」我聽得滿臉錯愕，才發現，我們以為好的，不見得每個人都適合。

媽媽平時有個習慣，冬天睡覺一定穿襪子。她總說：「腳暖，身體才不容易著涼。」這句話在我耳邊迴盪多年，直到有天我試著照做，卻覺得悶熱難耐，翻來覆去，怎麼也睡不著。脫下襪子的那一刻，我才真正放鬆，安穩地進入睡夢鄉。

這些生活中的小插曲，讓我體悟到，許多事情沒有固定模板。每個人的體質、需求、習慣、年紀，都是變數，若我們用「一般標準」來框架每個人，結果往往事與願違。

那天，跟女兒在餐廳用餐，我們吃了同一道菜「青龍椒」，我沒事，但女兒卻痛苦地拚命喝水，喊著「好辣！」她咀嚼兩口的瞬間，辣味直竄喉頭，淚眼汪汪。原來，是「隱性基因」或昆蟲與會辣的品種交叉授粉等原因，讓原本不辣的「糯米椒」和「青龍椒」帶來強烈的辣度。

如今我才明白，真正的體貼，是學會觀察對方、傾聽自己，放下自以為「對的」，尊重每個人真實的感受。

我們以為對的事情，未必真的對。唯有打破刻板框架，謙卑面對每個人的不同，人生才會邁向更健康與幸福的道路。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應