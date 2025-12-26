【家庭plus．生活停看聽】事與願違 別再自以為

圖／達志影像

文／水晶

人的一生中，總有許多「理所當然」的道理與習慣，像是隱形的規則，伴隨著我們成長。久而久之，我們便理直氣壯地相信：「這樣才是對的。」然而面對的困境愈來愈多，漸漸地才發現，從小到大以為的「理所當然」，如今會說：「那可不一定。」

多年前，高齡90多歲的外婆臥病在床，看著她骨瘦如柴的身影，我心疼不已，以為適度按摩可以促進血液循環，於是小心翼翼輕輕地為她按摩，沒想到，才按了幾下，外婆的眉頭便深深鎖緊，表情顯得十分痛苦。我趕緊停下手來，那一刻才意識到，身體虛弱、肌肉萎縮的外婆，根本承受不起這樣的「好意」。這件事，敲醒了我，有些看似溫柔、對身體好的行為，若忽略了對方真實的狀態，便可能演變成另一種負擔。

請繼續往下閱讀...

類似的情況，也發生在媽媽身上。媽媽長期罹患糖尿病與高血壓，原本我們以為少量多餐與五穀雜糧對身體最好。直到有一次陪媽媽回診，聽到營養師的說明：「糖尿病患者若少量多餐，血糖會一整天都偏高，不利於血糖的控制。」接著，護理師又溫柔地說：「對於腎臟功能不佳的人來說，過量攝取五穀飯會增加腎臟負擔。」我聽得滿臉錯愕，才發現，我們以為好的，不見得每個人都適合。

媽媽平時有個習慣，冬天睡覺一定穿襪子。她總說：「腳暖，身體才不容易著涼。」這句話在我耳邊迴盪多年，直到有天我試著照做，卻覺得悶熱難耐，翻來覆去，怎麼也睡不著。脫下襪子的那一刻，我才真正放鬆，安穩地進入睡夢鄉。

這些生活中的小插曲，讓我體悟到，許多事情沒有固定模板。每個人的體質、需求、習慣、年紀，都是變數，若我們用「一般標準」來框架每個人，結果往往事與願違。

那天，跟女兒在餐廳用餐，我們吃了同一道菜「青龍椒」，我沒事，但女兒卻痛苦地拚命喝水，喊著「好辣！」她咀嚼兩口的瞬間，辣味直竄喉頭，淚眼汪汪。原來，是「隱性基因」或昆蟲與會辣的品種交叉授粉等原因，讓原本不辣的「糯米椒」和「青龍椒」帶來強烈的辣度。

如今我才明白，真正的體貼，是學會觀察對方、傾聽自己，放下自以為「對的」，尊重每個人真實的感受。

我們以為對的事情，未必真的對。唯有打破刻板框架，謙卑面對每個人的不同，人生才會邁向更健康與幸福的道路。

