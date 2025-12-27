自由電子報
家庭plus．田舍生活

【家庭plus．田舍生活】住日本 卻不愛旅行

2025/12/27 05:30

隔日清晨5點終於有平靜的風景畫面，事實上歐美客居然跟我用同一招，清晨遇到很多歐美人士居然比我更早到。隔日清晨5點終於有平靜的風景畫面，事實上歐美客居然跟我用同一招，清晨遇到很多歐美人士居然比我更早到。

文、圖／王孟婷

旅程中最幸福居然不是陶醉在晨霧的美景，是爬山散步完，可以單獨在飯店房間吃早餐，都不用做家事的日子太棒了。旅程中最幸福居然不是陶醉在晨霧的美景，是爬山散步完，可以單獨在飯店房間吃早餐，都不用做家事的日子太棒了。

社群媒體盛行，美食與旅行成為人際關係中最能引發共鳴的主題，不過做為一個不旅行者，我發現不喜旅行的人還真不少。

抵達發現某處不會只看到觀光客頭顱的小小時刻，之後我就立刻隱身到旅館。抵達發現某處不會只看到觀光客頭顱的小小時刻，之後我就立刻隱身到旅館。

本身喜歡獨處，於是大學到30歲這一階段，相當程度地執行「獨旅」，但無論去哪裡，都只想回飯店沖澡與躺平，完全沒有引發自己的「旅魂」。跟朋友出遊時，常陷入想逃命又被點笑穴的假意親和尷尬感，一心想著回家安靜一下；更不用說被迫的家族出遊，路上難免長輩抱怨或口角，最終實驗一圈，發現自己最喜歡看文字的遊記，實體驗證的每一次都只想回飯店躺平。

說到這，大概會被說：「就是不喜歡出門吧？」奇怪的是我很喜歡爬山跟散步，但對旅行跟探訪美食不只沒興趣，老實說還滿討厭的。另有一說是，如果有喜歡的旅伴，行程就會很有趣，很可惜就算在戀愛期間的旅行，也如上述心情，最後很坦白跟對方表達心聲，對方說出其實自己也很不喜歡旅行，這個人就是我現在的先生，真是物以類聚的行動藝術啊。

〈實際調查〉出門在外 不如躺在家

同溫層容易聊天，於是與身旁的同類型朋友討論了一下，有人討厭搭乘飛機前的漫長等待與機艙內的封閉感，有人討厭收拾行李……我本身最討厭的核心在「沒有目標的行動」，於是無論是哪種度假模式，都比不上躺在安靜的空間放鬆身心。

出遊的話，必然是去動物園畫速寫、爬上一段山區，下山順道吃飯、在路上散步順便理一理最近腦袋的邏輯；最近的一次旅行是春天去獨旅京都山區，住一晚飯店，隔日清晨4點30分起床，5點出門，8點30分返回飯店洗澡、用完餐就回家。搭電車返家前看到外國觀光客帶著濃妝、穿著華美和服，他們張狂的豔麗與京都山景呈現一種流行音樂獨有的影像感，我的耳邊似乎響起了樂聲，那種跟我歐巴桑身分很不搭的流行音樂。

我家搭電車到京都只要一小時，事實上不必住飯店，但日本的國際觀光客實在太多，這才選擇早上5點就出門，住在山旁邊的旅館，否則正常上午10點到晚上8點都只能困在人群中，山間散步是不可能的事。也在這次的小旅行之後，更加沒興致，因為人實在太多，比起平日帶狗在家附近散步更有壓力，沒感到紓壓的效果，至今都不想再去旅行。

這次旅行最喜歡的部分是，住在飯店有整整兩天都不用做家事，能夠脫離日常，僅此而已，於是下次我打算體驗住在景觀度假飯店。

為此，我並不是那種會鼓勵家人或長輩出遊的人，相反的，會很坦白詢問家人真實意願後才會採取行動，自己每每被半強迫參加家庭旅遊的經驗都不太美妙，於是發展出不強求家人，不追求表面上要社會化的家庭出遊。

〈在地觀察〉不旅者遇上外國觀光客

長期住在日本，看著觀光客逐年爆量，現在在日本的趣味點在於可以隨時看到世界各地的人集合一處，每個國家審美與禮貌文化各有不同。

雖然現今感受不到日本獨有的內斂氛圍，卻可以觀察各國人種的長相與服飾喜好，我甚至會偷偷觀察各國的人多半從自動販賣機買哪種飲料，年輕人因國籍不同，他們耍帥或施展外型魅力的方式，常顛覆我狹隘的思考。歐美客靦腆地對我點頭，國籍變得超級模糊，電車只要離開某個車站，外國觀光客九成都瞬間消失，兩分鐘前的景象瞬間從國際化回到純日本。

回到家遇到快遞員看著信箱門牌說：「看不出妳是外國人。」我回答：「亞洲人長得本來就很像。」而我心裡最驚訝的卻是，快遞員每天那麼繁複地送件，居然有活力跟收件人聊天。

後來發現，自己在路上遇到韓國人就直接被用韓語對話，遇到台灣人直接就被中文閒聊，於是理解自己大概就是東亞地區那種隔壁一定有的普通歐巴桑，然後穿的衣服大致全部都風格合理這樣。

日本過度觀光化之後，從各國人的反應，發現自己外型有著超合理的普通感，這件小事莫名讓我很喜悅，難道是儒家的「極高明而道中庸」嗎？

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》等書。

