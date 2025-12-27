自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】理性與感性兼具的工藝情懷─「染魂織夢 纖維情──陳景林染織創作」特展

2025/12/27 05:30

陳景林高達3米的〈臺灣母親河〉，在大阪世博中讓人驚豔。陳景林高達3米的〈臺灣母親河〉，在大阪世博中讓人驚豔。

文．攝影／高依汾

2024年獲得台灣工藝界最高榮譽「國家工藝成就獎」的陳景林，不僅系統化篩選、建立百種台灣在地天然染色資料庫，創作方面亦從早期的「織錦畫」、「浮雕編織」、「立體纖維雕塑」，到後期透過植物染、如水墨畫般地呈現台灣山水之美，作品〈臺灣母親河〉於2025年大阪關西世界博覽會中技驚四座。台北當代工藝設計分館特展「染魂織夢 纖維情──陳景林染織創作」匯聚他40年來在天然染織領域中的成果，以「染、創、織、匯、拓、心」6字展現他理性與感性兼具、工藝與藝術結合的精神，展期至2026年5月3日。

陳景林在天染工坊的近照。（天染工坊提供）陳景林在天染工坊的近照。（天染工坊提供）

陳景林出生南投鄉間，高中時期遇到啟蒙老師指導，立志走上美術之路；就讀師範大學美術系時，白天於雜誌社做美術編輯、晚上念書，畢業後曾在復興美工及南山商工（今南山中學）執教。1989年起展開為期10年的田野調查，針對中國西南地區少數民族的織染工藝與服飾展開蒐集與研究，這個寶貴的經驗讓他成為早期的「旅行作家」，一度靠著雜誌邀稿、寫專欄、講座為生。1997年因為一場編織交流展，前往日本沖繩考察，當地人對天然染色工藝的重視及保存，開啟他的研究專案「尋找台灣的色彩」。

「染──找尋臺灣本色」

台灣經典百色於2024年在台中市纖維工藝博物館完整展出，但此次礙於場地不足，又從台灣經典百色中選擇71色組成台灣色譜牆。台灣經典百色於2024年在台中市纖維工藝博物館完整展出，但此次礙於場地不足，又從台灣經典百色中選擇71色組成台灣色譜牆。

從考察中，陳景林觀察到沖繩雖小，染織種類卻相當多樣。他山之石也讓陳景林思索：台灣能否像日本般，擁有自己的天然染色資料庫？自從1920年代便宜、快速的化學染料大量使用後，台灣的天然染料便一蹶不振，於是，他與太太馬毓秀兩人費時3年，開發出126種植物染材，相較於沖繩方面的6個人、5年內研究60種染料植物，等於有10倍工作效率。豐碩成果集結出版為《大地之華──台灣天然染色事典》系列，成為介紹台灣天然染色的最佳工具書。

天然染色標本是陳景林從百種植物中，挑選發色良好的染料植物。天然染色標本是陳景林從百種植物中，挑選發色良好的染料植物。

此次展出台灣百種色譜，包含紅、橙、黃、綠、藍、紫、茶褐色、灰黑色，8個色系中的71種顏色。陳景林表示，這裡的「藍」泛指「藍靛」，因為天然染料中並無天空「藍」，而是「靛」色。自然界中人類大量使用的4種藍色染料，分別為菘藍（寒帶）、蓼藍（溫帶）、馬藍與木藍（亞熱帶及熱帶）。歐美國家的菘藍，由於生長過程中陽光少，導致色素少、效益不大；台灣沒有菘藍，雖然蓼藍能生長，但出靛率亦較低。根據陳景林的研究，染料是繼香料，讓歐洲國家在大航海時代積極前來的原因，木藍正是荷蘭殖民時期，從氣候相近的泰國引進、發展藍染工藝。

陳景林首件藍染作品〈莊嚴〉。陳景林首件藍染作品〈莊嚴〉。

「創──開創染纈入畫新風」

藍染以往皆用於衣物、家飾等生活用品的染色，陳景林是目前已知國際上最早創立「藍染染纈入畫」的風格開創者。2003年某日下午，陳景林經過陽明山後山，突然被眼前翠影層疊的美景所吸引，心中響起「把這個畫面留下來」的聲音。大學時期曾學過水彩畫的他，想著若透過絞染（縫紮染）方式，應該可以做出水墨淋漓的效果，於是誕生第1件作品〈莊嚴〉。陳景林指著作品笑說，10年後覺得前方似乎略為平淡，遂再增加一些前景。藍染入畫是一門可隨著心境轉化而改變的藝術。

陳景林以蠟染挑戰寫實風格的〈故鄉回憶～土石流三部曲〉。陳景林以蠟染挑戰寫實風格的〈故鄉回憶～土石流三部曲〉。

2004年陳景林跨越寫意，嘗試以蠟染挑戰寫實風格的作品〈故鄉回憶～土石流三部曲〉、〈乾涸〉等，前者是他回憶小時候住在濁水溪附近，親身經歷土石流發生時，泥漿、洪水與石頭碰撞，天搖地動過後的情景；後者則是對2004年翡翠水庫因儲水不足，加上數月不雨造成庫底裸露，百姓無水可用、苦不堪言的記錄。

蠟染作品〈乾涸〉描繪2004年翡翠水庫因缺水導致潭底裸露，底泥乾裂的景象，是陳景林關懷自然生態的系列作品之一。蠟染作品〈乾涸〉描繪2004年翡翠水庫因缺水導致潭底裸露，底泥乾裂的景象，是陳景林關懷自然生態的系列作品之一。

此外，特展也包含〈潑墨水沙連〉、〈風盪水沙連〉、〈金龍山晨光〉等，描繪日月潭的作品。為了詠歎這處啟發他美感的源頭，陳景林尋找各種角度、用心觀察不同時間下的湖光山色，期許自己能重塑並傳達這股深不可測之美。

「心──臺灣母親河」

2004蠟染作品〈劫後〉描述的是土地被破壞後產生的土石流景象。2004蠟染作品〈劫後〉描述的是土地被破壞後產生的土石流景象。

2025年「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展覽中，讓擅長染織的日本人看到後驚豔不已的作品〈臺灣母親河〉，為此次特展的重頭戲。這幅高度約3米、由8片（115公分）布料組成9.2米寬的巨型作品，是陳景林在3個半月內，密集工作上千小時的成果。平常1幅作品需要染色至少30次，這幅〈臺灣母親河〉則是歷經500次染色後，才達到陳景林的期望。他指出，這樣的巨幅作品，最困難的部分在於相鄰布料間的左右對色，除了線條要銜接、顏色上也需染至同樣深淺。

陳景林的天然染色色樣建立台灣染色知識庫。陳景林的天然染色色樣建立台灣染色知識庫。

陳景林進一步解釋，這幅作品光是場勘、構圖就花掉1個半月（這次展出4份草稿中的2張輪廓線稿），但因大作品構圖所需內容眾多，必須多所取捨，並由藝術家眼光去蕪存菁，組合出濁水溪中游的淺灘、河階與山高曲流等各種景致，連岩石或土丘上的樹，都是此處常見、卻容易被忽略的地方。這次在台灣重新展出給國人欣賞前，陳景林又花200小時細節修飾，如種樹、加深山的紋路等，期望帶給觀眾更豐富的層次感與視覺享受。

編織與設計能力 源自美術訓練

陳景林的〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎。陳景林的〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎。

在投入天然染色研究之前，陳景林最初是醉心於纖維編織。1985年跟著婁經緯認識纖維材質和組織結構，開始以進口手織機創作的7件大型壁飾，可在「織──解構纖維造形語彙」展區見到。作品包含1992年受邀參加故宮近代館「當代藝術嘗試展：從傳統中創新」的編織作品〈攀援〉，不僅是陳景林人生中首度公開展出的作品，也是他當下渴望攀住岩壁縫隙的心境；同年，另1件編織作品〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎。這件作品是陳景林耗時3年，以手工染、織的織錦畫，主題是他田野調查時期見過的中國西南山水景觀，色彩上捨棄實景中的灰褐色系，改用象徵台灣熱情的溫暖色調，再透過羊毛、絲線與牛皮等不同質感的纖維，交織出奇幻險峻的景觀。

1992年參加故宮近代館「從傳統中創新展」的編織作品〈攀援〉。（天染工坊提供）1992年參加故宮近代館「從傳統中創新展」的編織作品〈攀援〉。（天染工坊提供）

陳景林曾花2年時間（2008-2009）研究「台灣纖維在編織上的設計應用」，以本地常見的40多種纖維材料設計打樣，做出上百種不同織法的編織小樣。陳景林認為編織並非一蹴可幾，必須先拆解架構、由建立語彙的小處著手，未來才能完成大型作品，如同要先學會單字、句子，才能循序漸進地完成整篇文章。

半抽象的〈八斗子漁港〉是陳景林大學時代作品。半抽象的〈八斗子漁港〉是陳景林大學時代作品。

大學時代主修西畫的陳景林，此次亦在編織區旁展出4幅油畫作業，從寫實的〈石碇風光〉到半抽象的〈八斗子漁港〉，傳達出校園內扎實的訓練，為他在構圖與色彩學上，奠定其良好的美學素養，日後方能在不同媒材間轉換自如。

結合美與實用 纖維工藝與天然染色之應用

陳景林結合「美與實用」開發各種產品。陳景林結合「美與實用」開發各種產品。

特展中「匯──引領工藝時尚」與「拓──開展生活美學」兩區，展示陳景林將纖維工藝與天然染色融入日常的實踐。深受包浩斯（Bauhaus）精神影響，陳景林體認「美與實用」需要結合，於是投注許多心力於產品設計上，開發出圍巾、披肩、包包、名片夾等品項。同時也與台灣知名服裝設計師周裕穎、徐秋宜、許艷玲合作，展出大師之間如何在時尚領域中轉譯彼此的創作。

陳景林與周裕穎合作，將故宮名畫〈谿山行旅圖〉穿上身。陳景林與周裕穎合作，將故宮名畫〈谿山行旅圖〉穿上身。

在工藝與設計互相加持下，將台灣時尚帶向高峰，他和周裕穎合作的藍染版〈谿山行旅圖〉與柿染版的〈肉形石〉作品，於2018年同時受邀在巴黎與紐約時裝週的大舞台上光榮展現。

陳景林與許艷玲合作的〈天染絲綢禮服〉。陳景林與許艷玲合作的〈天染絲綢禮服〉。

陳景林小檔案

1956年出生於南投，1984／2004年國立台灣師範大學美術系／研究所畢業。1992年編織作品〈洲〉獲台灣3大美展之一的南瀛獎首獎、編織作品〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎、1994年編織作品〈光之雕〉獲民族工藝獎編織類2等獎。1988年創立纖維藝術工作坊，2003年更名為「天染工坊」。2020年獲南投縣政府登錄為傳統工藝「天然染色」保存者，2023年獲文化部頒發「文協獎章」，2024年獲國家工藝成就獎。曾出版《植物的煉金術》、《大地之華──台灣天然染色事典》系列、《台灣藝術經典大系工藝設計藝術卷──染織編繡巧天工》、《纖維物語──纖維材質的探索與設計》、《台灣本色．渲染菁彩～陳景林天然染色創作展專輯》等著作。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應