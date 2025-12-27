【藝週末．藝週推薦展覽】理性與感性兼具的工藝情懷─「染魂織夢 纖維情──陳景林染織創作」特展

陳景林高達3米的〈臺灣母親河〉，在大阪世博中讓人驚豔。

文．攝影／高依汾

2024年獲得台灣工藝界最高榮譽「國家工藝成就獎」的陳景林，不僅系統化篩選、建立百種台灣在地天然染色資料庫，創作方面亦從早期的「織錦畫」、「浮雕編織」、「立體纖維雕塑」，到後期透過植物染、如水墨畫般地呈現台灣山水之美，作品〈臺灣母親河〉於2025年大阪關西世界博覽會中技驚四座。台北當代工藝設計分館特展「染魂織夢 纖維情──陳景林染織創作」匯聚他40年來在天然染織領域中的成果，以「染、創、織、匯、拓、心」6字展現他理性與感性兼具、工藝與藝術結合的精神，展期至2026年5月3日。

陳景林在天染工坊的近照。（天染工坊提供）

陳景林出生南投鄉間，高中時期遇到啟蒙老師指導，立志走上美術之路；就讀師範大學美術系時，白天於雜誌社做美術編輯、晚上念書，畢業後曾在復興美工及南山商工（今南山中學）執教。1989年起展開為期10年的田野調查，針對中國西南地區少數民族的織染工藝與服飾展開蒐集與研究，這個寶貴的經驗讓他成為早期的「旅行作家」，一度靠著雜誌邀稿、寫專欄、講座為生。1997年因為一場編織交流展，前往日本沖繩考察，當地人對天然染色工藝的重視及保存，開啟他的研究專案「尋找台灣的色彩」。

「染──找尋臺灣本色」

台灣經典百色於2024年在台中市纖維工藝博物館完整展出，但此次礙於場地不足，又從台灣經典百色中選擇71色組成台灣色譜牆。

從考察中，陳景林觀察到沖繩雖小，染織種類卻相當多樣。他山之石也讓陳景林思索：台灣能否像日本般，擁有自己的天然染色資料庫？自從1920年代便宜、快速的化學染料大量使用後，台灣的天然染料便一蹶不振，於是，他與太太馬毓秀兩人費時3年，開發出126種植物染材，相較於沖繩方面的6個人、5年內研究60種染料植物，等於有10倍工作效率。豐碩成果集結出版為《大地之華──台灣天然染色事典》系列，成為介紹台灣天然染色的最佳工具書。

天然染色標本是陳景林從百種植物中，挑選發色良好的染料植物。

此次展出台灣百種色譜，包含紅、橙、黃、綠、藍、紫、茶褐色、灰黑色，8個色系中的71種顏色。陳景林表示，這裡的「藍」泛指「藍靛」，因為天然染料中並無天空「藍」，而是「靛」色。自然界中人類大量使用的4種藍色染料，分別為菘藍（寒帶）、蓼藍（溫帶）、馬藍與木藍（亞熱帶及熱帶）。歐美國家的菘藍，由於生長過程中陽光少，導致色素少、效益不大；台灣沒有菘藍，雖然蓼藍能生長，但出靛率亦較低。根據陳景林的研究，染料是繼香料，讓歐洲國家在大航海時代積極前來的原因，木藍正是荷蘭殖民時期，從氣候相近的泰國引進、發展藍染工藝。

陳景林首件藍染作品〈莊嚴〉。

「創──開創染纈入畫新風」

藍染以往皆用於衣物、家飾等生活用品的染色，陳景林是目前已知國際上最早創立「藍染染纈入畫」的風格開創者。2003年某日下午，陳景林經過陽明山後山，突然被眼前翠影層疊的美景所吸引，心中響起「把這個畫面留下來」的聲音。大學時期曾學過水彩畫的他，想著若透過絞染（縫紮染）方式，應該可以做出水墨淋漓的效果，於是誕生第1件作品〈莊嚴〉。陳景林指著作品笑說，10年後覺得前方似乎略為平淡，遂再增加一些前景。藍染入畫是一門可隨著心境轉化而改變的藝術。

陳景林以蠟染挑戰寫實風格的〈故鄉回憶～土石流三部曲〉。

2004年陳景林跨越寫意，嘗試以蠟染挑戰寫實風格的作品〈故鄉回憶～土石流三部曲〉、〈乾涸〉等，前者是他回憶小時候住在濁水溪附近，親身經歷土石流發生時，泥漿、洪水與石頭碰撞，天搖地動過後的情景；後者則是對2004年翡翠水庫因儲水不足，加上數月不雨造成庫底裸露，百姓無水可用、苦不堪言的記錄。

蠟染作品〈乾涸〉描繪2004年翡翠水庫因缺水導致潭底裸露，底泥乾裂的景象，是陳景林關懷自然生態的系列作品之一。

此外，特展也包含〈潑墨水沙連〉、〈風盪水沙連〉、〈金龍山晨光〉等，描繪日月潭的作品。為了詠歎這處啟發他美感的源頭，陳景林尋找各種角度、用心觀察不同時間下的湖光山色，期許自己能重塑並傳達這股深不可測之美。

「心──臺灣母親河」

2004蠟染作品〈劫後〉描述的是土地被破壞後產生的土石流景象。

2025年「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展覽中，讓擅長染織的日本人看到後驚豔不已的作品〈臺灣母親河〉，為此次特展的重頭戲。這幅高度約3米、由8片（115公分）布料組成9.2米寬的巨型作品，是陳景林在3個半月內，密集工作上千小時的成果。平常1幅作品需要染色至少30次，這幅〈臺灣母親河〉則是歷經500次染色後，才達到陳景林的期望。他指出，這樣的巨幅作品，最困難的部分在於相鄰布料間的左右對色，除了線條要銜接、顏色上也需染至同樣深淺。

陳景林的天然染色色樣建立台灣染色知識庫。

陳景林進一步解釋，這幅作品光是場勘、構圖就花掉1個半月（這次展出4份草稿中的2張輪廓線稿），但因大作品構圖所需內容眾多，必須多所取捨，並由藝術家眼光去蕪存菁，組合出濁水溪中游的淺灘、河階與山高曲流等各種景致，連岩石或土丘上的樹，都是此處常見、卻容易被忽略的地方。這次在台灣重新展出給國人欣賞前，陳景林又花200小時細節修飾，如種樹、加深山的紋路等，期望帶給觀眾更豐富的層次感與視覺享受。

編織與設計能力 源自美術訓練

陳景林的〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎。

在投入天然染色研究之前，陳景林最初是醉心於纖維編織。1985年跟著婁經緯認識纖維材質和組織結構，開始以進口手織機創作的7件大型壁飾，可在「織──解構纖維造形語彙」展區見到。作品包含1992年受邀參加故宮近代館「當代藝術嘗試展：從傳統中創新」的編織作品〈攀援〉，不僅是陳景林人生中首度公開展出的作品，也是他當下渴望攀住岩壁縫隙的心境；同年，另1件編織作品〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎。這件作品是陳景林耗時3年，以手工染、織的織錦畫，主題是他田野調查時期見過的中國西南山水景觀，色彩上捨棄實景中的灰褐色系，改用象徵台灣熱情的溫暖色調，再透過羊毛、絲線與牛皮等不同質感的纖維，交織出奇幻險峻的景觀。

1992年參加故宮近代館「從傳統中創新展」的編織作品〈攀援〉。（天染工坊提供）

陳景林曾花2年時間（2008-2009）研究「台灣纖維在編織上的設計應用」，以本地常見的40多種纖維材料設計打樣，做出上百種不同織法的編織小樣。陳景林認為編織並非一蹴可幾，必須先拆解架構、由建立語彙的小處著手，未來才能完成大型作品，如同要先學會單字、句子，才能循序漸進地完成整篇文章。

半抽象的〈八斗子漁港〉是陳景林大學時代作品。

大學時代主修西畫的陳景林，此次亦在編織區旁展出4幅油畫作業，從寫實的〈石碇風光〉到半抽象的〈八斗子漁港〉，傳達出校園內扎實的訓練，為他在構圖與色彩學上，奠定其良好的美學素養，日後方能在不同媒材間轉換自如。

結合美與實用 纖維工藝與天然染色之應用

陳景林結合「美與實用」開發各種產品。

特展中「匯──引領工藝時尚」與「拓──開展生活美學」兩區，展示陳景林將纖維工藝與天然染色融入日常的實踐。深受包浩斯（Bauhaus）精神影響，陳景林體認「美與實用」需要結合，於是投注許多心力於產品設計上，開發出圍巾、披肩、包包、名片夾等品項。同時也與台灣知名服裝設計師周裕穎、徐秋宜、許艷玲合作，展出大師之間如何在時尚領域中轉譯彼此的創作。

陳景林與周裕穎合作，將故宮名畫〈谿山行旅圖〉穿上身。

在工藝與設計互相加持下，將台灣時尚帶向高峰，他和周裕穎合作的藍染版〈谿山行旅圖〉與柿染版的〈肉形石〉作品，於2018年同時受邀在巴黎與紐約時裝週的大舞台上光榮展現。

陳景林與許艷玲合作的〈天染絲綢禮服〉。

陳景林小檔案

1956年出生於南投，1984／2004年國立台灣師範大學美術系／研究所畢業。1992年編織作品〈洲〉獲台灣3大美展之一的南瀛獎首獎、編織作品〈西南山水〉獲首屆民族工藝獎編織類3等獎、1994年編織作品〈光之雕〉獲民族工藝獎編織類2等獎。1988年創立纖維藝術工作坊，2003年更名為「天染工坊」。2020年獲南投縣政府登錄為傳統工藝「天然染色」保存者，2023年獲文化部頒發「文協獎章」，2024年獲國家工藝成就獎。曾出版《植物的煉金術》、《大地之華──台灣天然染色事典》系列、《台灣藝術經典大系工藝設計藝術卷──染織編繡巧天工》、《纖維物語──纖維材質的探索與設計》、《台灣本色．渲染菁彩～陳景林天然染色創作展專輯》等著作。

