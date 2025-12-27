【藝術文化】2025跨年2大藝文盛宴 NSO跨年音樂會 北市中山堂跨年舞會

每年的歲末音樂會已是NSO傳統。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕跨年有很多種形式，除了看煙火，很多人會選擇到音樂廳欣賞一場平安喜樂的音樂會，比如，NSO國家交響樂團今年就在12月30與31日，連辦2天充滿維也納風情的音樂會；還有一個很特別的選擇，就是即將迎接90週年的台北市中山堂，特別將首場慶祝活動選在12月31日，首次在跨年夜舉辦盛大舞會，邀所有參與者一起倒數迎接2026年。

女高音娜塔莉．佩尼亞－科馬斯。（NSO提供）

NSO攜手女高音娜塔莉 跨年獻藝

美國知名現代舞團ODC將於中山堂跨年舞會中演出。（中山堂提供）

奧地利指揮馬丁‧西格哈特（Martin Sieghart）因健康因素無法來台，NSO昨（26）日收到通知後，緊急情商由高市交駐團指揮吳曜宇代打，與NSO有深厚淵源的吳曜宇也爽快答應，他說：「很高興能幫上NSO的忙，希望Maestro Sieghart盡快恢復健康。」

對於音樂會，吳曜宇則表示，「這是Maestro Sieghart（西格哈特大師）為台灣樂迷安排的歲末盛宴，由維也納及知名歌曲雙主軸串聯2場音樂會，相信我們都能在音樂廳度過一個難忘的時刻。」

NSO說明，19世紀末的維也納孕育出圓舞曲與輕歌劇的黃金年代，輕快迷人的旋律留下不朽音樂風景。其中，被譽為「圓舞曲之王」的小約翰．史特勞斯，更是將這股音樂精神推向世界舞台的重要人物。2025年適逢全球紀念小約翰．史特勞斯200歲冥誕之際，NSO特別以史特勞斯家族與相關作曲家的經典作品，讓樂迷在歲末感受歐洲新年音樂會的經典傳統與節慶精神。

12月30日的「華麗歌劇選粹－維也納之夜」，將呈現多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，包括《威尼斯之夜》序曲、《春之聲》圓舞曲、《雷鳴與閃電》及風趣俏皮的《香檳》波爾卡舞曲等；31日的「跨年音樂會」，則將以經典舞曲與輕歌劇選粹為主，除經典圓舞曲之外，也將呈現多首別具趣味的波爾卡舞曲與馬祖卡舞曲，如描繪晨報、滴答鐘聲與狩獵場景的作品，展現19世紀維也納音樂的風趣。

2場音樂會部分曲目相同，也都邀請到榮獲多明尼加索貝拉諾獎的女高音娜塔莉．佩尼亞－科馬斯（Nathalie Peña-Comas）獻唱，娜塔莉畢業於維也納音樂與表演藝術大學，現任多明尼加共和國文化大使。她將在2場音樂會中分別呈現德沃札克〈月之頌〉、莫札特《費加洛婚禮》詠嘆調，以及雷哈爾與小約翰．史特勞斯（30日）或托羅巴（31日）的輕歌劇選段。詳詢OPENTIX。

北市中山堂迎接90週年 首辦跨年舞會

1936年落成的台北市中山堂，原名台北公會堂，是日治時期日本昭和天皇登基大典紀念事業之一，採用當時最先進的鋼筋混凝土架構，成為當時非常摩登的建築。2026年是中山堂90週年，將展開一連串包括出版、展覽、音樂節、舞蹈節及戲劇演出等慶祝活動。首場就安排在2025年12月31日晚間9時30分開始，以跨年舞會「再現風華」。

中山堂主任江孟芳表示，此次跨年舞會的主軸是感謝，邀請多年來與中山堂有密切連結與貢獻的專家學者、展演團體與志工等，選擇以舞會形式同歡共舞，紀念中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻，比如日本現代舞之父石井漠於落成後隔年即受邀到此演出；台灣前輩舞蹈家蔡瑞月留日返台後的首場發表會、台灣第1位舞蹈博士劉鳳學舞蹈發表會，以及雲門舞集創團台北首場演出，都發生在中山堂。因此，這次也將邀到很多舞蹈界前輩共襄盛舉。

舞會開場將播映〈再現風華─台北市中山堂的流金歲月〉90週年紀念影片，之後有精采的現代舞，以及結合音樂的光雕演出。其中，美國知名現代舞團 Oberlin Dance Collective（ODC舞團）將呈現2段融合爵士、古典與當代風格的舞碼，包括《墨韻狂潮》（Inkwell）與《上與下的簡史》（A Brief History of Up and Down）片段，ODC 舞團高齡逾80歲的創辦人Brenda Way也將親自來台參加跨年舞會。

貫穿整場舞會的音樂與光雕跨界演出，則是由國際知名即興音樂家李世揚搭配知名VJ許莫、DJ阿泰（A-TY Lin）及DJ陳涵演出，營造舞會氣氛以及歡樂的跨年倒數。中山堂將於12月30日在官網與FB公告可開放民眾報名人數的相關資訊。

