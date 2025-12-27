自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝中心親．建築系列新作 鄭先喻光蹤讓行走成為表演

2025/12/27 05:30

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡。（北藝中心提供）《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）持續推出「親．建築」系列，自12月24日起至2026年12月31日，推出第2件作品《光蹤》，由藝術家鄭先喻創作，作品延續「北藝生活」計畫脈絡，從「建築即表演藝術」的概念出發，透過光與行走者之間的即時互動，讓日常移動轉化為一段段短暫卻清晰的城市片刻。

《光蹤》運用AI與機器學習驅動的影像系統，結合電腦控制燈具，在指定區域內即時偵測行人位置，並以如舞台追光燈般的方式，讓一道光隨著行人的移動而行，當觀者進入感應範圍，光束便會鎖定並隨行，清楚照亮行走中的身影，使原本隱沒於人群中的個體，在片刻之間被推向「被看見」的位置。

北藝中心表示，作品不設定固定觀看點，也不要求觀者停留，而是讓光隨步伐生成，在人離開後即消逝，行走本身因此成為一場短暫而完整的表演。鄭先喻指出，他在測試與實際運作過程中觀察到多種反應，有人因突如其來的追光而閃避，有人驚喜追逐光影，也有人放慢腳步，在光中自在行走。這些差異，反映人們面對「被看見」時的不同心態，也讓原本具備功能性的通行行為，短暫脫離目的導向，轉化為近似登台的瞬間經驗。

《光蹤》每日下午4點至凌晨12點啟動，隨著人流、時間與場域節奏持續生成與消失，形成一段段無法重複的光軌。藝術家期待，這道光不必被立即辨識為一件作品，而更像是自然發生於場域中的狀態，彷彿在這樣的建築與城市節點，本來就會出現這樣的事情。透過帶有介入感的光線，作品打斷通勤與行走的慣性，讓人們短暫意識到自身正在被感知，並使原本僅做為動線的空間，出現停留與觀看的可能。

北藝中心說明，做為「親．建築」系列的一環，《光蹤》以「線」為核心意象，從停留走向行進，從凝視轉為隨行。作品讓建築不再只是承載節目的容器，而成為能感知並回應人們行動的公共場域，使親近藝術的經驗，在行走之中持續發生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應