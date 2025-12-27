【藝術文化】北藝中心親．建築系列新作 鄭先喻光蹤讓行走成為表演

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）持續推出「親．建築」系列，自12月24日起至2026年12月31日，推出第2件作品《光蹤》，由藝術家鄭先喻創作，作品延續「北藝生活」計畫脈絡，從「建築即表演藝術」的概念出發，透過光與行走者之間的即時互動，讓日常移動轉化為一段段短暫卻清晰的城市片刻。

《光蹤》運用AI與機器學習驅動的影像系統，結合電腦控制燈具，在指定區域內即時偵測行人位置，並以如舞台追光燈般的方式，讓一道光隨著行人的移動而行，當觀者進入感應範圍，光束便會鎖定並隨行，清楚照亮行走中的身影，使原本隱沒於人群中的個體，在片刻之間被推向「被看見」的位置。

請繼續往下閱讀...

北藝中心表示，作品不設定固定觀看點，也不要求觀者停留，而是讓光隨步伐生成，在人離開後即消逝，行走本身因此成為一場短暫而完整的表演。鄭先喻指出，他在測試與實際運作過程中觀察到多種反應，有人因突如其來的追光而閃避，有人驚喜追逐光影，也有人放慢腳步，在光中自在行走。這些差異，反映人們面對「被看見」時的不同心態，也讓原本具備功能性的通行行為，短暫脫離目的導向，轉化為近似登台的瞬間經驗。

《光蹤》每日下午4點至凌晨12點啟動，隨著人流、時間與場域節奏持續生成與消失，形成一段段無法重複的光軌。藝術家期待，這道光不必被立即辨識為一件作品，而更像是自然發生於場域中的狀態，彷彿在這樣的建築與城市節點，本來就會出現這樣的事情。透過帶有介入感的光線，作品打斷通勤與行走的慣性，讓人們短暫意識到自身正在被感知，並使原本僅做為動線的空間，出現停留與觀看的可能。

北藝中心說明，做為「親．建築」系列的一環，《光蹤》以「線」為核心意象，從停留走向行進，從凝視轉為隨行。作品讓建築不再只是承載節目的容器，而成為能感知並回應人們行動的公共場域，使親近藝術的經驗，在行走之中持續發生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法