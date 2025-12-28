【藝術文化】第37屆傳藝金曲獎多項制度調整 明定AI規範

第37屆傳藝金曲獎自1月1日至2月2日開放報名。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的傳藝金曲獎，第37屆將自明年1月1日至2月2日開放報名，並同步公告多項獎項制度調整與生成式AI創作規範。凡於114年1月1日至12月31日間首次發行的傳統暨藝術音樂專輯，以及正式公開展演的戲曲作品，皆可報名參賽；特別獎推薦時間則延長至115年3月2日止，本屆總獎金為385萬元，期盼持續鼓勵台灣傳統表演藝術與音樂創作。

傳藝中心指出，因應創作型態與產業現況發展，本屆亦針對部分獎項制度進行調整。其中，「評審團獎」擴增提名資格，未來除已報名參賽之作品外，評審委員亦可提名符合該屆演出期間規定的戲曲表演類作品，不再受限於是否完成報名程序。此舉旨在賦予評審更大彈性，回應實際創作與展演現況。相關入圍名單將於入圍記者會時提前公告，以彰顯入圍團隊之榮耀，惟被提名團隊仍須提供演出影片做為評審依據。

請繼續往下閱讀...

此外，因近年「最佳影音出版獎」報名件數偏低，且相關作品仍可報名音樂類其他獎項，經整體評估後，該獎項將自第38屆起正式取消。主辦單位說明，此為配合產業結構與創作趨勢所進行的制度調整，期能讓獎項設計更貼近實務現況。

值得留意的是，面對生成式AI技術快速發展，本屆報名須知亦首度新增相關規定，明定不接受整首樂曲、歌詞或劇本完全由生成式AI生成之作品，以維護藝術創作的原創性。

不過，若屬人類主導、AI參與的共同創作形式，仍可報名參賽，報名單位須簽署切結書，確認作品並非完全由生成式AI生成。

另為維持評選制度的公平性，本屆也新增規定，同一演員於同一作品中，不得同時報名「最佳偶戲主演獎」及「最佳青年演員獎」，須擇一報名。傳藝中心表示，相關調整皆回應過往評選實務經驗，期能讓制度更為清晰合理。報名須知與獎勵辦法詳詢傳藝金曲獎官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法