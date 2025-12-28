【藝術文化】2025橫山書藝雙年展 李敏勇牽手展現歷史與社會記憶

展覽將專業與非專業、古典與當代、藝術與生活等作品並置呈現。（ANPIS FOTO王世邦攝影，橫山書藝館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館策畫、於橫山書法藝術館推出的第2屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法─從文人的案頭到諸眾的街頭」，即日起至2026年4月13日展出，本屆由林俊臣擔任策展人，並邀請龔卓軍、小原俊樹、谷川雅夫擔任策展顧問，集結45位國內外藝術家、近百件作品，形式涵蓋立軸、手卷、書信尺牘、詩稿，從書寫行動出發，重新思考書法在當代生活與公共文化中的位置。

李敏勇〈牽手〉，水墨紙本，47×498公分。2023。（ANPIS FOTO王世邦攝影，橫山書藝館提供）

其中，李敏勇的作品〈牽手〉為本展重要焦點之一，作品回應2004年「牽手護台灣」行動，描寫百萬人串連成長達500公里的人鏈，跨越山海，象徵民主社會的集體行動。詩文以行進式節奏鋪展，書寫不再只是觀看對象，而是身體在場的見證，將書法推向公共場域，成為歷史與社會記憶的承載形式。詩中把「你我」貼在受傷的土地上，寓意修補殖民與白色恐怖的裂痕，作品節奏明快、風格俊逸，行進式口語與書法相互呼應。李敏勇曾言：「書法是文字的翅膀」，展現書寫讓文字自由飛翔的力量。

請繼續往下閱讀...

展覽亦關注書法如何進入社會現場與自然地景。藝術家李根政於雲林台西海灘完成的書寫作品，讓沙粒、海風與未乾墨跡共同成為書寫的一部分，回應工業污染與環境議題，呈現書法在現場生成的特質。

策展人林俊臣提到，今日社會中，我們能否重新建立與書法的「新實用關係」？書法是否能再次回到生活節奏，成為情感書信、冥想療癒或風格展現的文化行為？本次展覽也是一場文化實驗，透過專業與非專業、古典與當代、藝術與生活的並置呈現，邀請觀眾重新思考書寫做為「人之表現」的多重可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法