【藝術文化】當代館李恩喜個展 關注影像倫理與勞動議題

《纖纖玉手》呈現工業文明隱而未見的黑暗篇章。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以影像創作受到國際矚目的韓國藝術家李恩喜（Eunhee Lee），是2023年「LOOP 錄像藝術製作獎」得主，該獎項由哈恩內夫肯影像收藏基金會與巴塞隆納胡安．米羅基金會共同主辦，其創作成果現正於台北當代藝術館展出。

《無色無味》以半導體產業工作者受害案例與相關檔案為基礎。（當代館提供）

李恩喜的創作關注影像倫理與勞動議題，將「繞絲室」與「無塵室」2種生產製造的環境，串聯歷史文獻、受害者證詞與產業檔案，呈現不同行業與時代的勞工疾病問題，揭示工業進步背後，以人為代價的犧牲。

請繼續往下閱讀...

本次展出的2件錄像作品《無色無味》及《纖纖玉手》，以影像回望從工業革命到當代半導體產業的漫長歷史，揭示科技生產、性別差異與勞動現場中被忽視的健康與隱性風險。其中，《無色無味》以半導體產業工作者受害案例與相關檔案為基礎，作品聚焦亞洲女性與移工在全球化生產體系中的勞動處境，並試圖捕捉影像無法傳遞的化學物質與氣味，描繪那些在高度潔淨的無塵環境中，承受不可察覺風險的身影。

《纖纖玉手》則從職業傷病切入，作品在繞絲室與無塵室之間穿梭，豐富的歷史資料融入美國詩人穆瑞爾．洛基瑟（Muriel Rukeyser）與富士康工人許立志的詩作，結合韓國嫘縈工廠與半導體廠的工業事故證詞，以跨文本方式建構出工業災難的歷史軌跡，呈現工業文明隱而未見的黑暗篇章。展期至2026年2月1日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法