【藝週末．藝週年度特企】2025藝文10大新聞

〈臺灣母親河〉（後方）與〈臺灣色譜牆〉（右後方）相輝映，前方則是陳景林的徒弟也是國家工藝獎得主楊偉林的作品〈洄遊〉，從天上的雲雨到河川與潮間帶，鋪陳水系在島嶼地景中的循環過程。 （資料照，記者凌美雪攝）

2025年進入尾聲，回顧一年來的台灣藝文界，除了大型展覽及表演活動百花齊放，並出現許多開創性活動，如首設金繪獎、首屆台灣作家節、首屆百大文化基地出爐、首屆台北戲劇獎等；這股首創氣勢，也從國內延伸到國際，故宮文物首赴捷克展出、We TAIWAN進軍大阪世博、2025歐洲台灣文化年等，在在打響台灣名號，透過藝文活動讓台灣與世界連結。藝週末特別企畫年度回顧專題，精選10大藝文新聞以饗讀者。

故宮文物首赴捷克展出，促成史上首見台灣3部會首長在海外國際盛會同台。（記者凌美雪攝）

1.故宮國寶翠玉白菜捷克亮相 史上首見台灣3部會首長同台國際盛會

故宮在百年院慶這一年，首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題特展，由人氣國寶〈翠玉白菜〉領銜，於當地時間9月11日晚間舉辦開幕儀式。

備受注目的是，在中國處處抗議與打壓之下，台灣罕見有3位內閣部會首長同時現身，除故宮院長蕭宗煌之外，還有特別飛到布拉格站台力挺的文化部長李遠與外交部長林佳龍。台灣的觀禮團還有立法院副院長江啟臣，被問及中國痛罵「民進黨」利用中華文化瑰寶「謀獨」時，斷然回應「這是中華民國的國寶」，希望北京政府也應該正視；更大讚故宮此展「對我們國家來講，是一個成功的文化外交」。（文：記者凌美雪）

We TAIWAN活動之一在大阪VS.展覽空間登場。（文化部提供）

2.We TAIWAN進軍大阪世博 展現台灣魔幻光譜

配合2025年大阪關西世博，文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，於8月展開為期3週的大型展演，集結超過30組團隊，橫跨表演、視覺藝術、文學及科技藝術，進軍日本大阪。活動串聯安藤忠雄設計的VS.展覽空間、大阪中央公會堂及中之島公園等重要場域，展現台灣多元文化光譜，譬如以「台灣人的色彩」為策展主軸，呈現台灣多層次的文化面貌與跨界創造力，加上文總策畫的「TAIWAN PLUS」市集與超人氣吉祥物「a-We」周邊商品助攻，在當地引發討論熱潮。活動透過複合式文化輸出，在世博期間成功將台灣豐沛的創意能量帶入國際視野，深化台日文化連結。（文：記者董柏廷）

文化部長李遠隨「人民是頭家」政策宣講到台南，高喊文化人的聚寶盆，不是向在野黨要飯的碗。（翻攝自李遠臉書）

3.文化人被嗆丟掉要飯的碗！立院預算之亂點燃全國大罷免怒火

今年1月發生在立法院的預算之亂，國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，甚至以「丟掉那隻要飯的碗」來開嗆影視圈，引發社會譁然，文化界從影視、文學到視覺與表演藝術工作者，史無前例的大團結，點燃全國大罷免的怒火。

文化部長李遠於3月赴台南參加「人民是頭家」政策宣講時，帶了一個很大的碗為文化工作者發聲，高喊「我不是要飯的」，並說：「我現在要把要飯的碗，變成台灣文化的聚寶盆，聚集台灣所有珍貴文化的聚寶盆。讓全世界看到台灣！」（文：記者凌美雪）

李遠（左）參訪澎湖的百大文化基地。（記者凌美雪攝）

4.文化部長李遠上任後最重大政策 第1屆百大文化基地出爐

文化部長李遠上任後的第1個新推重大政策「百大文化基地」，歷經數月徵件及審查，於3月31日公布獲選名單共110個，性質涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類別。

獲選基地除獲頒入選證明及50萬元獎勵，文化部也於5月在華山文創園區辦理發表會。李遠更於7月邀影后陸小芬共同探訪澎湖的文化基地，做為文化部規畫推出20條「名人帶路」的示範行程。李遠期盼各個文化基地成為全民共創、共享，感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域，透過文化路徑的串連，成為國內外遊客新鮮的旅遊路線。（文：記者凌美雪）

「2025歐洲台灣文化年」讓台灣以文化跟世界建立起緊密的聯繫。（駐奧地利代表處提供）

5.文化、外交攜手出擊 2025的歐洲很台灣

文化部長李遠與外交部長林佳龍於今年2月首度進行「雙部長會商」，定調共同推動「文化外交」，以「歐洲台灣文化年」為名推出系列展演活動，自6月起持續進行到年底。

其中，駐奧地利代表處陸續邀請多個台灣展演團體到奧地利、克羅埃西亞和斯洛維尼亞3國演出，包括台灣原聲合唱團、NSO國家交響樂團弦樂六重奏、新竹縣客家八音團等，本身是長號演奏家的駐奧地利大使劉玄詠，更攜手多位奧地利音樂家同登著名的維也納金廳演出，外交部長林佳龍出席聆賞並表示：「台灣正以文化跟世界做朋友。」

另一位駐芬蘭大使林昶佐，則於11月在全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，舉辦「F:F:F-Formosa：Finland：Fest.」音樂節，邀請林昶佐所屬的閃靈樂團及多組台灣音樂團隊，與3組芬蘭知名音樂人交流，進行如「金屬」堅固的文化外交。（文：記者凌美雪）

台中市立美術館。（SANAA事務所提供）

「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）

6.新北、台中雙美術館 2025接力開館

新北市美術館與台中市立美術館相繼宣告開館。新北市美術館於4月25日率先在鶯歌啟動，結合戶外園區與在地陶瓷產業，致力帶動大漢溪沿岸區域發展，打造新北藝文河岸願景。緊接著，備受矚目的台中市立美術館12月13日正式營運，座落於水湳經貿園區的台中綠美圖，不僅是全台首座美術館與圖書館共構建築，更被視為中台灣文化新地標。開館首展「萬物的邀約」，展期自2025年12月13日至2026年4月12日，由台藝大兼任助理教授周伶芝、美國策展人費爾德曼與羅馬尼亞策展人繆雷．金跨國聯手。策展團隊集結國內外藝術視野，試圖在4個月展期中，引領觀眾走入多元對話場域。（文：記者董柏廷）

首屆「台灣作家節」主題呼應台灣文學創作環境自由自在。（國立台灣文學館提供）

7.首屆台灣作家節 自然醒串聯文學群島

國立台灣文學館主辦的首屆「台灣作家節」於11月7至30日登場，由詩人鴻鴻擔任策展人，以「自然醒：文學跨域．群島連結」為題，串聯台南本館、台北文學糧倉、台灣文學基地及全台各地獨立書店，聚焦陳思宏、吳明益、零雨等作家，並邀請瑞士漢學家愛麗思與日本詩人四元康祐參與交流，共計近百位創作者投入逾30場講座與展演。策展內容涵蓋性別、環境與詩性書寫等議題，並透過譯者實作營及深夜酒吧長談等非典型活動，拓展閱讀邊界。台文館期許透過此文學盛會，深化台灣社會的閱讀底蘊與國際連結，讓文學成為民眾生活中的自然存在。（文：記者董柏廷）

金士傑奪得首屆台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎。（資料照，記者王文麟攝）

8.首屆台北戲劇獎 金士傑封帝 紙風車獲貢獻獎

台灣首個專為劇場領域設立的官方獎項「台北戲劇獎」，首屆頒獎典禮於7月7日在台北表演藝術中心舉行，本屆共吸引55個劇團、73件作品參賽，最終由資深演員金士傑以《最後14堂星期二的課》奪得最佳戲劇類男演員獎；最佳戲劇獎則由同黨劇團《父親母親》拿下；紙風車文教基金會因長期深耕兒童與偏鄉藝術教育獲頒特別貢獻獎。此獎項設立意在建立屬於台灣劇場人的年度榮耀平台，典禮匯聚老中青3代創作者，從設計類到表演類獎項的競爭激烈程度，具體展現了台灣劇場界豐沛的創作能量與跨世代傳承的意義，也為劇場從業人員注入一劑強心針。（文：記者董柏廷）

文化部首屆國家級繪本獎「金繪獎」。（文化部提供）

9.文化部首設金繪獎 百萬獎金挹注原創繪本

為健全原創繪本產業鏈，文化部首度設立全國性專屬獎項「金繪獎」，並於7月1日啟動首屆徵件。該獎項總獎金達327萬元，共設有特別貢獻獎、年度繪本獎及金繪大獎等6大類別，更特別規畫「下一本作品」獎勵機制，提供得獎者60萬元創作資金，以延續創作動能。文化部長李遠指出，繪本具備跨文化傳播優勢且易於外譯，是讓世界看見台灣的重要媒介。此次政策整合既有的新秀獎勵與繪本學校計畫，試圖從人才培育、創作支持到出版行銷建立完整體系。得獎作品將優先納入「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫，顯示官方將繪本視為戰略性文化內容，期望透過高額獎金與配套措施，扶植台灣繪本IP走向國際市場，建立可持續發展的產業生態。（文：記者董柏廷）

「台南國家美術館」籌備處揭牌典禮。（記者凌美雪攝）

10.原南美館2館無償移撥中央 台南國家美術館籌備處揭牌

由原台南市美術館2館無償移撥給中央成立的「台南國家美術館」，特別選在3月25日美術節舉辦籌備處揭牌典禮。為此，包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春、蒲浩明等，多位台灣前輩畫家家屬同時出席並簽署作品捐贈意向書，表達對政府成立台南國家美術館的支持，也期盼未來由國家保存、研究及常態展示台灣美術史重要美術資產。（文：記者凌美雪）

