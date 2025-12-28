自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週年度特企】2025藝文10大新聞

2025/12/28 05:30

〈臺灣母親河〉（後方）與〈臺灣色譜牆〉（右後方）相輝映，前方則是陳景林的徒弟也是國家工藝獎得主楊偉林的作品〈洄遊〉，從天上的雲雨到河川與潮間帶，鋪陳水系在島嶼地景中的循環過程。 （資料照，記者凌美雪攝）〈臺灣母親河〉（後方）與〈臺灣色譜牆〉（右後方）相輝映，前方則是陳景林的徒弟也是國家工藝獎得主楊偉林的作品〈洄遊〉，從天上的雲雨到河川與潮間帶，鋪陳水系在島嶼地景中的循環過程。 （資料照，記者凌美雪攝）

專題企畫／藝週末

2025年進入尾聲，回顧一年來的台灣藝文界，除了大型展覽及表演活動百花齊放，並出現許多開創性活動，如首設金繪獎、首屆台灣作家節、首屆百大文化基地出爐、首屆台北戲劇獎等；這股首創氣勢，也從國內延伸到國際，故宮文物首赴捷克展出、We TAIWAN進軍大阪世博、2025歐洲台灣文化年等，在在打響台灣名號，透過藝文活動讓台灣與世界連結。藝週末特別企畫年度回顧專題，精選10大藝文新聞以饗讀者。

故宮文物首赴捷克展出，促成史上首見台灣3部會首長在海外國際盛會同台。（記者凌美雪攝）故宮文物首赴捷克展出，促成史上首見台灣3部會首長在海外國際盛會同台。（記者凌美雪攝）

1.故宮國寶翠玉白菜捷克亮相 史上首見台灣3部會首長同台國際盛會

故宮在百年院慶這一年，首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題特展，由人氣國寶〈翠玉白菜〉領銜，於當地時間9月11日晚間舉辦開幕儀式。

備受注目的是，在中國處處抗議與打壓之下，台灣罕見有3位內閣部會首長同時現身，除故宮院長蕭宗煌之外，還有特別飛到布拉格站台力挺的文化部長李遠與外交部長林佳龍。台灣的觀禮團還有立法院副院長江啟臣，被問及中國痛罵「民進黨」利用中華文化瑰寶「謀獨」時，斷然回應「這是中華民國的國寶」，希望北京政府也應該正視；更大讚故宮此展「對我們國家來講，是一個成功的文化外交」。（文：記者凌美雪）

We TAIWAN活動之一在大阪VS.展覽空間登場。（文化部提供）We TAIWAN活動之一在大阪VS.展覽空間登場。（文化部提供）

2.We TAIWAN進軍大阪世博 展現台灣魔幻光譜

配合2025年大阪關西世博，文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，於8月展開為期3週的大型展演，集結超過30組團隊，橫跨表演、視覺藝術、文學及科技藝術，進軍日本大阪。活動串聯安藤忠雄設計的VS.展覽空間、大阪中央公會堂及中之島公園等重要場域，展現台灣多元文化光譜，譬如以「台灣人的色彩」為策展主軸，呈現台灣多層次的文化面貌與跨界創造力，加上文總策畫的「TAIWAN PLUS」市集與超人氣吉祥物「a-We」周邊商品助攻，在當地引發討論熱潮。活動透過複合式文化輸出，在世博期間成功將台灣豐沛的創意能量帶入國際視野，深化台日文化連結。（文：記者董柏廷）

文化部長李遠隨「人民是頭家」政策宣講到台南，高喊文化人的聚寶盆，不是向在野黨要飯的碗。（翻攝自李遠臉書）文化部長李遠隨「人民是頭家」政策宣講到台南，高喊文化人的聚寶盆，不是向在野黨要飯的碗。（翻攝自李遠臉書）

3.文化人被嗆丟掉要飯的碗！立院預算之亂點燃全國大罷免怒火

今年1月發生在立法院的預算之亂，國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，甚至以「丟掉那隻要飯的碗」來開嗆影視圈，引發社會譁然，文化界從影視、文學到視覺與表演藝術工作者，史無前例的大團結，點燃全國大罷免的怒火。

文化部長李遠於3月赴台南參加「人民是頭家」政策宣講時，帶了一個很大的碗為文化工作者發聲，高喊「我不是要飯的」，並說：「我現在要把要飯的碗，變成台灣文化的聚寶盆，聚集台灣所有珍貴文化的聚寶盆。讓全世界看到台灣！」（文：記者凌美雪）

李遠（左）參訪澎湖的百大文化基地。（記者凌美雪攝）李遠（左）參訪澎湖的百大文化基地。（記者凌美雪攝）

4.文化部長李遠上任後最重大政策 第1屆百大文化基地出爐

文化部長李遠上任後的第1個新推重大政策「百大文化基地」，歷經數月徵件及審查，於3月31日公布獲選名單共110個，性質涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類別。

獲選基地除獲頒入選證明及50萬元獎勵，文化部也於5月在華山文創園區辦理發表會。李遠更於7月邀影后陸小芬共同探訪澎湖的文化基地，做為文化部規畫推出20條「名人帶路」的示範行程。李遠期盼各個文化基地成為全民共創、共享，感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域，透過文化路徑的串連，成為國內外遊客新鮮的旅遊路線。（文：記者凌美雪）

「2025歐洲台灣文化年」讓台灣以文化跟世界建立起緊密的聯繫。（駐奧地利代表處提供）「2025歐洲台灣文化年」讓台灣以文化跟世界建立起緊密的聯繫。（駐奧地利代表處提供）

5.文化、外交攜手出擊 2025的歐洲很台灣

文化部長李遠與外交部長林佳龍於今年2月首度進行「雙部長會商」，定調共同推動「文化外交」，以「歐洲台灣文化年」為名推出系列展演活動，自6月起持續進行到年底。

其中，駐奧地利代表處陸續邀請多個台灣展演團體到奧地利、克羅埃西亞和斯洛維尼亞3國演出，包括台灣原聲合唱團、NSO國家交響樂團弦樂六重奏、新竹縣客家八音團等，本身是長號演奏家的駐奧地利大使劉玄詠，更攜手多位奧地利音樂家同登著名的維也納金廳演出，外交部長林佳龍出席聆賞並表示：「台灣正以文化跟世界做朋友。」

另一位駐芬蘭大使林昶佐，則於11月在全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，舉辦「F:F:F-Formosa：Finland：Fest.」音樂節，邀請林昶佐所屬的閃靈樂團及多組台灣音樂團隊，與3組芬蘭知名音樂人交流，進行如「金屬」堅固的文化外交。（文：記者凌美雪）

台中市立美術館。（SANAA事務所提供）台中市立美術館。（SANAA事務所提供）

「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）「萬物的邀約」延伸展場範圍至綠美圖公共空間，阿德里安．提爾提奧〈後博物館證據（探鑽）〉以穿越展廳的結構揭示建築工程與勞動痕跡。（台中市立美術館提供）

6.新北、台中雙美術館 2025接力開館

新北市美術館與台中市立美術館相繼宣告開館。新北市美術館於4月25日率先在鶯歌啟動，結合戶外園區與在地陶瓷產業，致力帶動大漢溪沿岸區域發展，打造新北藝文河岸願景。緊接著，備受矚目的台中市立美術館12月13日正式營運，座落於水湳經貿園區的台中綠美圖，不僅是全台首座美術館與圖書館共構建築，更被視為中台灣文化新地標。開館首展「萬物的邀約」，展期自2025年12月13日至2026年4月12日，由台藝大兼任助理教授周伶芝、美國策展人費爾德曼與羅馬尼亞策展人繆雷．金跨國聯手。策展團隊集結國內外藝術視野，試圖在4個月展期中，引領觀眾走入多元對話場域。（文：記者董柏廷）

首屆「台灣作家節」主題呼應台灣文學創作環境自由自在。（國立台灣文學館提供）首屆「台灣作家節」主題呼應台灣文學創作環境自由自在。（國立台灣文學館提供）

7.首屆台灣作家節 自然醒串聯文學群島

國立台灣文學館主辦的首屆「台灣作家節」於11月7至30日登場，由詩人鴻鴻擔任策展人，以「自然醒：文學跨域．群島連結」為題，串聯台南本館、台北文學糧倉、台灣文學基地及全台各地獨立書店，聚焦陳思宏、吳明益、零雨等作家，並邀請瑞士漢學家愛麗思與日本詩人四元康祐參與交流，共計近百位創作者投入逾30場講座與展演。策展內容涵蓋性別、環境與詩性書寫等議題，並透過譯者實作營及深夜酒吧長談等非典型活動，拓展閱讀邊界。台文館期許透過此文學盛會，深化台灣社會的閱讀底蘊與國際連結，讓文學成為民眾生活中的自然存在。（文：記者董柏廷）

金士傑奪得首屆台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎。（資料照，記者王文麟攝）金士傑奪得首屆台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎。（資料照，記者王文麟攝）

8.首屆台北戲劇獎 金士傑封帝 紙風車獲貢獻獎

台灣首個專為劇場領域設立的官方獎項「台北戲劇獎」，首屆頒獎典禮於7月7日在台北表演藝術中心舉行，本屆共吸引55個劇團、73件作品參賽，最終由資深演員金士傑以《最後14堂星期二的課》奪得最佳戲劇類男演員獎；最佳戲劇獎則由同黨劇團《父親母親》拿下；紙風車文教基金會因長期深耕兒童與偏鄉藝術教育獲頒特別貢獻獎。此獎項設立意在建立屬於台灣劇場人的年度榮耀平台，典禮匯聚老中青3代創作者，從設計類到表演類獎項的競爭激烈程度，具體展現了台灣劇場界豐沛的創作能量與跨世代傳承的意義，也為劇場從業人員注入一劑強心針。（文：記者董柏廷）

文化部首屆國家級繪本獎「金繪獎」。（文化部提供）文化部首屆國家級繪本獎「金繪獎」。（文化部提供）

9.文化部首設金繪獎 百萬獎金挹注原創繪本

為健全原創繪本產業鏈，文化部首度設立全國性專屬獎項「金繪獎」，並於7月1日啟動首屆徵件。該獎項總獎金達327萬元，共設有特別貢獻獎、年度繪本獎及金繪大獎等6大類別，更特別規畫「下一本作品」獎勵機制，提供得獎者60萬元創作資金，以延續創作動能。文化部長李遠指出，繪本具備跨文化傳播優勢且易於外譯，是讓世界看見台灣的重要媒介。此次政策整合既有的新秀獎勵與繪本學校計畫，試圖從人才培育、創作支持到出版行銷建立完整體系。得獎作品將優先納入「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫，顯示官方將繪本視為戰略性文化內容，期望透過高額獎金與配套措施，扶植台灣繪本IP走向國際市場，建立可持續發展的產業生態。（文：記者董柏廷）

「台南國家美術館」籌備處揭牌典禮。（記者凌美雪攝）「台南國家美術館」籌備處揭牌典禮。（記者凌美雪攝）

10.原南美館2館無償移撥中央 台南國家美術館籌備處揭牌

由原台南市美術館2館無償移撥給中央成立的「台南國家美術館」，特別選在3月25日美術節舉辦籌備處揭牌典禮。為此，包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春、蒲浩明等，多位台灣前輩畫家家屬同時出席並簽署作品捐贈意向書，表達對政府成立台南國家美術館的支持，也期盼未來由國家保存、研究及常態展示台灣美術史重要美術資產。（文：記者凌美雪）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應