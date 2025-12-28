【家庭plus．徵文大拼盤】空間改造 生活更便利

圖／rabbit44

無法全屋裝潢，那麼找一個家裡的小空間改造一番，一樣也能帶來新氣象……

圖／rabbit44

〈不符使用〉期待廚房變身 使用更順手

文／雲財子（嘉義市）

請繼續往下閱讀...

住家各個空間運用，當初老婆及我都用心規畫，雖然已住了快十八年，大致仍符合生活所需，唯獨廚房這個區塊。

當年廚房的整套櫥櫃皆是建商提供，使用的也是頗具知名度的大廠牌，但入住實際使用過後，才發現擺放碗盤的吊櫃安裝得太高。對我而言還不至於造成困擾，但是老婆個子較嬌小，即便踮起腳尖，要拿取碗盤時也相當費力，更擔心不小心勾扯到，碗盤會掉落碎得滿地。

此外，整座流理台是貼地設計的，當底下藏汙納垢時，根本完全無從清理，尤其會有小強們順著排水管，溜到流理台下方躲藏，時間一久，此處就成了牠們的聚會所。有時半夜到廚房喝水時，還會被跑出來玩耍的小強給嚇著，但偏偏牠們一溜煙又躲回流理台底下，真的拿牠們沒轍。

因此，在耗費最少成本之下，改造廚房的吊櫃和流理台，就是我和家人的想望。只是目前尚停留在尋覓合宜廚櫃廠商的階段，相信未來在廚房變身後，一家人的生活會更有品質。

〈專屬空間〉創造衣帽間 我也是大明星

文／芥末子（高雄市）

身為一個很愛買衣服的人，衣櫥永遠不夠用，每到一定時間都需要大整理，尤其是在網路上看到許多明星藝人開箱自己的衣帽間時，真的特別療癒，特別開心。

但是沒有鈔能力，只好自己動手改造，家裡有一間小客房，大概只能擺上一張單人床和一個櫃子的程度，中間隔著一道牆，旁邊就是我的房間，請師傅把中間的牆打掉，然後重新鋪上地板、粉刷牆壁，大大整理一下。

買了櫃子和衣物收納用品，把衣服分門別類地收好，花了幾萬塊，也是有模有樣的。現在出門都能在衣帽間待很久，搭配好適合的服裝，化上漂亮的妝容，噴上香水，戴上飾品和包包，看到漂亮的自己，感覺今天也是美好的一天。下班回到家，卸下一身打扮，換上舒服的睡衣，好好地保養自己的皮膚，享受一個人的時光。

衣帽間對我而言，是整理好自己的地方，任何不愉快的心情，都能在這裡得到舒緩，透過打理自己的過程，也整理自己的心情。

〈最佳改造〉閒置陽台 變身休憩角落

文／艾利克（新北市）

家中的客房有個陽台，原本在設計與裝潢時並沒有特別規畫，因此這個空間長期被堆滿各式雜物。直到某次打掃時，我才發現如果把雜物清掉，陽台其實可以成為一個不錯的戶外空間，於是便開始動手整理。

陽台完全清空後，驚訝地發現空間比想像中寬敞許多。刷洗乾淨的地板在陽光下，讓整個環境彷彿煥然一新。之後我買了一張戶外餐桌和兩張椅子，又擺上幾盆綠色植物，一個充滿生活氣息的休憩角落就這樣完成了。

午後時分，我喜歡泡杯咖啡，坐在陽台上翻閱書本，感受微風輕拂的優閒；夜晚則戴上耳機，放自己喜歡的音樂，倒上一點小酒，享受屬於自己的寧靜與微醺時光。

回想起來，真有些後悔當初沒有好好規畫這個小陽台，讓它閒置了這麼多年。只要願意花點心思整理，任何角落都能被重新賦予價值，讓空間充分發揮用途，不僅讓生活更舒適，也讓家多了一份溫度與美感。

〈關乎運勢〉書房臥房分家 神清氣爽

文／阿草（新北市）

臥房是一個很重要的空間，不僅提供睡眠的所在，也關乎一個人的運勢。

還在念研究所時，滿坑滿谷的書籍及資料，堆在床頭櫃、衣櫃上，彼時書櫃也放在臥房裡，化妝台充當書桌，把念書和睡眠都綁在同一個地方，隱然也把撰寫論文壓力留在臥房裡。

兼具雙重功能的臥房，常讓我覺得窩在一個窄仄、喘不過氣的空間，面對凌亂的堆疊，總感到氣流不順暢。其實也明白這樣的環境對氣場有不良的影響。

於是交出論文後，我徹底改造臥房，除了更換床舖及衣櫃，並將書櫃移出到客廳，準備幾個置物箱，將所有衣物分類收藏；也將所有的擺飾品都改放到家中其他空間，整個臥房看起來清爽有序。因為空間變整齊，沒有雜物，每日擦拭清潔毫不費力。

僅有的裝飾品是一個裝了清水的水晶瓶，及裝有零錢的小甕，放在房門入口45度角的衣櫃上，水能調節空氣中的濕度，印有永保安康媽祖保佑的小甕，讓我感到住在這間臥房神清氣爽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法