【藝術文化】征服歐美5大歌劇院 首席女高音娜汀．席雅拉3月首訪台

高顏質的娜汀．席雅拉被譽為當今歌劇界最有前途的年輕天才之一。

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣樂迷在2025年欣賞到許多知名男高音來訪演出，其中，有不少觀眾認為，首訪台的智利美籍歌手強納森．泰特曼（Jonathan Tetelman）最令人激賞。而在談到2026年樂季時，引進泰特曼來台的新象藝術總監樊曼儂則自信地說，上半年樂季，不要錯過美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）。

娜汀．席雅拉在《茶花女》飾演「Violetta」。

有趣的是，樊曼儂簽下泰特曼2025的演出時還沒有很貴，等到泰特曼正式訪台時，身價已不可同日而語，下次再登台可就很貴了；至於年紀與泰特曼相仿的席雅拉，樊曼儂笑說，她可是已經很貴很久了。

樊曼儂表示，席雅拉的父系家庭來自波多黎各與義大利，母親則是葡萄牙人。她在2009年21歲時就獲得有「歌劇界奧斯卡」之稱的「美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔」冠軍，成為歷來最年輕獲獎者，之後，「Sierra現象」席捲全球，在她完成歐美5大歌劇院傳奇演出之後，新象終於邀請到她首訪台。

樊曼儂說，席雅拉的聲音兼具光澤與深度，演繹風格詩意盎然，不僅獲獎無數，她在紐約大都會歌劇院（The Met）、米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）、巴黎歌劇院（Opéra national de Paris），維也納（Wiener Staatsoper）以及柏林國立歌劇院（Staatsoper Berlin），這些全球頂尖歌劇殿堂中，都留下深刻的足跡。

樊曼儂認為，跟泰特曼一樣，無論是男高音或女高音，30幾歲正是邁向巔峰之際；聲樂家簡麗莉則指出，席雅拉是被專業發掘與栽培，表演生涯一向慎選曲目，因此，聲音的建立非常健康，音質通透，可說不僅外貌兼備，且歌聲表情唱作俱佳。

在最近兩年的樂季，席雅拉以維也納國家歌劇院《羅密歐與茱麗葉》的主角展開，隨後返回紐約大都會歌劇院演出《弄臣》的Gilda；又多次重返巴塞隆納利塞奧大劇院，在杜達美的指揮下演出《茶花女》的Violetta、《夢遊女》的Amina和《西城故事》的Maria；後來也出現在馬德里皇家劇院飾演Violetta、在巴黎歌劇院擔任《瑪儂．雷斯考》主角；之後又在英國皇家歌劇院首次亮相，在《愛情靈藥》飾演Adina，並一起於日本進行巡演等，演出行程可說馬不停蹄不勝枚舉。

此次首訪台，席雅拉將攜手NSO國家交響樂團獻上一場精緻華麗的獨唱會，從義大利歌劇經典到法國抒情詠嘆調，從20世紀美國音樂的動人旋律到炫技與情感交錯的繽紛場景，全方位展現她彷彿為歌劇而生的風采。2026年3月9日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

