自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國美館「結界—灶跤」互動展 探討女性日常生活核心場域

2025/12/29 05:30

「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」運用U-108 SPACE的空間特性，營造「結界」體驗。（ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」運用U-108 SPACE的空間特性，營造「結界」體驗。（ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館推出沉浸式互動展演「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」，結合新媒體科技、互動機制與表演藝術，讓觀眾從沉浸式的觀展體驗當中，進入廚房這個女性日常生活的核心空間，並延伸探問母女關係的情感連結。即日起至2026年3月1日在國美館U-108 SPACE登場。

「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」以台灣傳統廚房「灶跤」為創作起點，探問母女關係。 （ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」以台灣傳統廚房「灶跤」為創作起點，探問母女關係。 （ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）

「結界—灶跤」以台灣傳統廚房「灶跤」為創作起點，探討女性在日常空間中的自主性與矛盾處境，是一件跨國合製的互動新媒體展演作品，由台灣新媒體藝術家張晏慈與新加坡旅法藝術家范佐伊共同擔任概念主創，分別負責聲音與影像設計，並攜手製作團隊共同完成。此作透過重新詮釋東亞民間信仰中的灶神意象，將原本為男性的神祇轉化為女性，象徵母親在家庭中兼具守護與監控角色的雙重身分，呈現母女關係中深愛與束縛交織的情感狀態。

藝術家張晏慈表示，「灶跤」對女性而言充滿了複雜的情感和象徵意涵，她認為「灶跤」既是女性能夠自我掌控的領域，也是她們在其中為他人服務、為家庭付出的場所。儘管一開始擔心落入女性主義的刻板印象，但在與另一位藝術家范佐伊深入探討後，發現廚房背後隱藏著對母親、家庭的深愛與束縛。范佐伊則強調，這個作品成功融合了互動裝置、舞台劇表演和展覽場地等元素，雖然每個人對藝術的理解各有不同，但核心是觸動觀眾心靈。

作品運用U-108 SPACE的空間特性，營造出象徵心理與情感狀態的「結界」體驗，聲音在空間中由遠而近流動；文字與影像於空間中浮動與轉換，引導觀眾進入多層次的敘事結構，連結觀眾的情感與文化經驗，引發對家庭與自我的重新省思。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應