藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《馬爾泰手記》

2025/12/29 05:30

《馬爾泰手記》 萊納．瑪利亞．里爾克著，彤雅立譯，木馬文化出版《馬爾泰手記》 萊納．瑪利亞．里爾克著，彤雅立譯，木馬文化出版

萊納．瑪利亞．里爾克著，彤雅立譯，木馬文化出版

詩人里爾克生平唯一小說《馬爾泰手記》，創作於二十九歲到三十五歲，那時他已婚、有女，但獨自前往巴黎，又到丹麥、瑞典旅行，最終在德國開始動筆的這本手記體小說，假擬自己為一名丹麥詩人馬爾泰．勞里茲．布里格，透過不太對稱的三輯，組織對生活的感悟和對生命的思索。第一部分「九月十一日，托里耶街」即里爾克落腳巴黎時的住所街道名，異鄉人在此感官全開，「學習觀看」，氣味與聲音撲來，敏銳的創作者聞見了死亡。第二部分「國家圖書館」則坦白了自身的偃蹇困窮，儘管手記中摘句確實來自波特萊爾《巴黎的憂鬱》，但里爾克似乎也暗示筆下的詩人，生著精神的病。第三部分是篇幅較長「一封信的草稿」，不斷變換傾訴對象，彷彿是記憶的召喚，讓「我」得以回到童年與家人之間，摩娑那些不忍或忘的片段，摯愛燃燒，鑄成冷漠，「由於童年回憶被視為過去，這也使它充滿未來感。」（matt maltese）

