自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．退休大樂透】遛狗 遛出新生活

2025/12/29 05:30

退休遛狗，嘗到運動的好處。（圖／達志影像）退休遛狗，嘗到運動的好處。（圖／達志影像）

文／艾莉貓

老爸退休前是監督各種國營工程的嚴肅公務人員，眉頭一皺能讓承包商冷汗直流，行事風風火火、一絲不苟。沒想到退休後，竟被一隻六公斤重的傑克羅素犬「阿蹦」收編成了御前侍衛。

想當初，孫子把阿蹦送來暫住一週，身為爺爺的老爸雙手叉腰、威嚴十足地說：「胡鬧！」結果第三天，他蹲在客廳縫補被啃成流蘇的沙發腳；第四天，舉著我媽的破拖鞋宣布：「這傢伙需要放電！」

從此，公園成了老爸的新戰場。早晨遛、下午遛，晚上還要夜巡兩回，手裡牽著狗繩，腰間別著拾便袋，儼然三軍統帥。最妙的是，原本方圓五百公尺內非開車不行的他，現在竟能牽著狗步行三公里去菜市場，還順道繞去美術館前的廣場坐坐──「阿蹦對抽象派很有意見，每次經過看板上的畢卡索複製品都要狂吠。」

奇蹟在三個月後發生。醫生看著檢驗報告驚呼：「您的三高改善了！」老爸得意地晃著牽繩：「都是被這小子逼的。」嘗到運動的好處後，他變本加厲，每週帶狗上山下海、環湖健行，還結交一群神奇的狗友。從前談的是工程規範，現在聊的是哪家寵物美容有折扣、哪間寵物咖啡廳更好拍。

如今，阿蹦每天跑足十公里，回家直接攤成一條毛毯。而老爸呢？肚子小了、臉色紅潤、皮膚曬成小麥色，對阿蹦的笑罵聲不絕於耳。 昨晚他一邊揉著阿蹦的腦袋，一邊感歎：「說到底，小孫子跟你，都是我的貴人啊⋯⋯」

燈光下，一人一狗窩在沙發上的影子，彷彿共生了起來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應