【家庭plus．退休大樂透】遛狗 遛出新生活

退休遛狗，嘗到運動的好處。（圖／達志影像）

文／艾莉貓

老爸退休前是監督各種國營工程的嚴肅公務人員，眉頭一皺能讓承包商冷汗直流，行事風風火火、一絲不苟。沒想到退休後，竟被一隻六公斤重的傑克羅素犬「阿蹦」收編成了御前侍衛。

想當初，孫子把阿蹦送來暫住一週，身為爺爺的老爸雙手叉腰、威嚴十足地說：「胡鬧！」結果第三天，他蹲在客廳縫補被啃成流蘇的沙發腳；第四天，舉著我媽的破拖鞋宣布：「這傢伙需要放電！」

請繼續往下閱讀...

從此，公園成了老爸的新戰場。早晨遛、下午遛，晚上還要夜巡兩回，手裡牽著狗繩，腰間別著拾便袋，儼然三軍統帥。最妙的是，原本方圓五百公尺內非開車不行的他，現在竟能牽著狗步行三公里去菜市場，還順道繞去美術館前的廣場坐坐──「阿蹦對抽象派很有意見，每次經過看板上的畢卡索複製品都要狂吠。」

奇蹟在三個月後發生。醫生看著檢驗報告驚呼：「您的三高改善了！」老爸得意地晃著牽繩：「都是被這小子逼的。」嘗到運動的好處後，他變本加厲，每週帶狗上山下海、環湖健行，還結交一群神奇的狗友。從前談的是工程規範，現在聊的是哪家寵物美容有折扣、哪間寵物咖啡廳更好拍。

如今，阿蹦每天跑足十公里，回家直接攤成一條毛毯。而老爸呢？肚子小了、臉色紅潤、皮膚曬成小麥色，對阿蹦的笑罵聲不絕於耳。 昨晚他一邊揉著阿蹦的腦袋，一邊感歎：「說到底，小孫子跟你，都是我的貴人啊⋯⋯」

燈光下，一人一狗窩在沙發上的影子，彷彿共生了起來。

