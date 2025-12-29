【家庭plus．生活停看聽】理解與包容 最佳旅程

圖／hungtheart

文／劉彥蘭

暑假我們全家展開了為期六天的日本自助旅行，是一段真正「漸入佳境」的豐盛旅程。

初抵當地，正值酷暑，人潮洶湧，旅途中經常得搭乘地鐵、長距離步行。有一次，為了一頓飯，我們竟步行了將近五十分鐘。我的腳因拇趾外翻隱隱作痛，體力也逐漸透支。兒子不明白我的身體狀況，一再催促我加快腳步，認為我耽誤了行程。那句話如細針，在心中一遍遍扎下。終於，在某個街角，我的情緒潰堤。

那一刻，他們才真正明白──媽媽也會累、也會痛，早已不是那個能輕鬆背著孩子行走歐洲各地的媽媽了。兒子沉默許久，第一次深刻體悟到母親體力的流逝。從那之後，他與爸爸輪流走在我身旁，配合著我的腳步，耐心陪伴，不再催促。

年輕力盛的他也開始反思：行程是否排得太緊？每個景點都非去不可嗎？或許，最理想的旅行，是願意留白，讓身心有餘裕舒展。他說，這是此行中最珍貴的學習。

家人自助旅行，與其說是為了欣賞風景、品嘗美食，不如說是一場學會漸漸放下執著的旅程。在異地他鄉，我們重新認識彼此的需求與極限，學會放下本位、學習理解與體諒，並用全新的眼光珍惜彼此的存在。

這趟旅程，不只是足跡的紀錄，更是一場親情的更新。我們的心，在那些看似平凡的時刻中悄然貼近、緩緩升溫。真正的「漸入佳境」，或許正是在理解與包容中悄悄綻放的情感。

漸漸地，旅行之於我，不在於看見遠方，而在於更深地關照自己與彼此，這就是最美的佳境。

