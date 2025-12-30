【藝術文化】115年度文化幣13至22歲皆享1,200點 解鎖任務加碼贈點抽IP周邊

行政院長卓榮泰（後排左4起）與文化部長李遠共同出席115年文化幣宣告記者會。（記者王藝菘攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（29）日舉辦115年度文化幣記者會，行政院長卓榮泰、文化部長李遠共同宣布，明（115）年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13至22歲青少年每人都可以領到1,200點，115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。

115年文化幣4個IP代言人，左起為「黃阿瑪」、「啾啾妹」、「啤下組織（黑啤）」及「怪奇事物所（所長）」。（記者凌美雪攝）

李遠在記者會上新揭「文化幣世代」的權利與義務，他說，文化幣持續擴大發放，就像是一個不斷在長大的吉祥物；但文化幣對年輕人來講，是一種權利，也是一種義務。

所謂權利，就是在這個年紀就可以領1,200元，花在文化體驗跟文化活動裡面，且可以去找各種加碼的方法，根據文化部調查，有人最高從1,200元加碼到3,500元，也有人從600元加碼到1,500元，李遠說，「這是你們的權利，同時也是你們的義務，因為你們的錢全部花在台灣的各種文化創意產業裡面。」

根據文化部統計，114年發給16至22歲青年每人1,200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。

對此，卓揆則高喊「今日事今日畢」，所以，剩下3天（指12月29至31日）的114年文化幣，一定要「今年幣今年畢」，卓揆還說，文化幣用愈多，獲得的加碼回饋更多，「就是希望大家早點領、早點用、早領早享受，把文化幣好好地享受一番。」

卓揆還特別介紹行政院「青年諮詢委員會」及「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人提出好的提案，經過審核後，就有機會到海外學習，實現「國家為青年圓夢，青年幫國家圓夢」的目標，卓揆喊話：「文化幣用起來，用文化豐富生命；金頭腦動起來，用創意改變國家的未來。」

文化部補充說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，皆符合115年文化幣的領用資格；此外，文化幣APP將於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」，青少年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊商品。

