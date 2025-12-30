【藝術文化】國藝會3年獲利有感 林淇瀁：提高藝文補助能量

國藝會董事長林淇瀁（右2）及3位正副執行長與媒體年終餐敘。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家文化藝術基金會昨（29）日舉辦年終媒體餐敘，由於董事長林淇瀁3年任期將屆，媒體關注是否續任？林淇瀁的回答是：「不會！」林淇瀁坦承，文化部已徵詢過他，因為國藝會董事可連任一次，但他已明確表態，因個人因素，將不再連任。

文化部轄下「空總」的舊辦公大樓，古蹟修復完成後呈現新貌，其中一部分將供國藝會辦公使用。（記者凌美雪攝）

林淇瀁說，「我從2023年接任國藝會到現在剛好3年。這3年來，因為董事會的支持，包括我們執行團隊還有全體的員工，大家非常認真努力，所以一直能夠扮演支持藝文工作者的助手。」

請繼續往下閱讀...

因為過去3年大環境不錯，每年投資與基金孳息的財務收入，由2.5億增加為2.89億，增加的3,900萬，多數回補到藝文的補助；而國藝會的基金，3年來也逐步擴編，從原來的66.8億，回補到70.8億，距離30年前成立時原訂的目標100億，還剩下30億，林淇瀁說，這些都是正向的發展，相信未來的董事會會繼續努力。

雖然已堅定不再續任，但林淇瀁還是對國藝會將於明年搬家充滿期許，「這是國藝會30年來的夢。」林淇瀁說，國藝會在目前仁愛路芙蓉大樓的現址，租約還有1年，預計最慢2026年底前會搬進對面的「空總」，因為同屬文化部轄下的建物空間，像有了根一樣，未來也會致力拉近與藝文工作者的交流互動。林淇瀁說，希望大家繼續支持國藝會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法