【藝術文化】原民藝術家母女檔「花心」展 跨世代對話延伸族群記憶

宜德思．盧信〈花心〉（右）木板、壓克力顏料，120×80×4公分（×5件），2025；宜德思．盧信與尤佑倍苓 〈編織生命的紅〉（左）苧麻線、毛線、布、陶，尺寸依空間而定，2020-2025。

（狐色影像製作攝、新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館「新美藝廊計畫」第2檔展覽推出「花心—宜德思．盧信＋尤佑倍苓創作展」，以原住民女性藝術家母女檔為主軸，呈現跨世代的創作對話與文化記憶。

新美館表示，「花心—宜德思．盧信＋尤佑倍苓創作展」聚焦兩位藝術家，母親尤佑倍苓（Yuyoh Peilin）與女兒宜德思．盧信（Idas Losin），展覽以「心」為創作核心意象，透過織作、繪畫與裝置等媒材，建立情感與文化的敘事線索。策展內容從家庭關係出發，延伸至族群記憶與身分認同的探問。

展覽中，兩位藝術家皆以「織」做為重要創作語言。尤佑倍苓長期投入編織創作，其技法承載原住民族群的集體記憶與文化傳承，作品多從日常勞動與生活經驗出發，呈現穩定而內斂的節奏；宜德思．盧信則以繪畫與裝置延展創作形式，透過色彩、線條與空間配置，回應自身的內在感知與生命經驗，形成當代語境下的轉化書寫。

其中展名同名作品〈花心〉是宜德思．盧信在大型木製花瓣上，以深黑、紫與粉黃的筆觸層層堆疊，構築介於植物與人體之間的有機空間。對她而言，「花」是雄雌同體的生命象徵，指向自然界循環的能量，每一片花瓣都是如子宮般的孕育之所，承載個人記憶與情緒，作品蘊含藝術家面對生命中死亡與絕望經驗後的重生，透過「花卉」呈現自我修復的姿態。

新美館說明，母女共同參與的創作展覽，讓觀眾得以看見技藝如何在家庭與世代之間被延續與轉化，也使創作成為理解身分與文化的一種途徑。館方同時指出，「2026新美藝廊」徵件計畫已開放線上申請，相關資訊可至新美館官網查詢。

