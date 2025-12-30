【自由副刊】 莫薩布．阿布．托哈／致我的簽證面試官／明迪 譯

◎莫薩布．阿布．托哈 譯◎明迪

．

你打算面試哪一個我？

我有很多我，有些我甚至都不認識。

你需要面試我的衣服、書、

牙膏、梳子嗎？

我寶貝兒子的尿布和餐巾？

我肚子裡還沒消化的食物？

它們會在我拿到簽證之前

自己找到出口。

．

它們會在我走之前就離開了。

．

你會問我兄弟姊妹的

名字。

．

有些人已經死了。你需要他們的名字嗎？

你打算讓他們復活嗎？

我不知道他們所有人的出生日期。

我只記得我弟弟的

去世日期。

他死於2016年10月14日。

．

你會要求提供過去十年

所有的實際地址。

我們住在加薩北部。

每次以色列襲擊，我們就流離失所，

住在近東救濟工程處的學校、姑姑家，

或是露宿街頭。

．

你會要求我提供過去五年我使用過的

所有電郵地址和電話號碼。

我只在有電的時候使用，

只在有人接電話的時候使用。

2014年，我失去了三位親愛的朋友：

伊札特、阿瑪爾、伊斯梅爾。

．

你會要求我提供我的網站。

我不是蜘蛛，我的站就在

玫瑰生長的地方，

雲朵會以陰影遮蔽

沒有屋頂的房屋的地方，

炸彈不會落下的地方，

孩子不會把雲朵

誤認為炸彈煙霧的地方。

．

注：近東救濟工程處UNRWA為聯合國救濟巴勒斯坦難民的機構，1950年起開始營運，提供基礎教育、醫療、衛生、住房、緊急救濟及社會安全網等服務。

．

■莫薩布．阿布．托哈（Mosab Abu Toha），巴勒斯坦詩人、學者、小說及隨筆作家，2025年普立茲評論獎得主。1992年出生於加薩難民營，畢業於加薩伊斯蘭大學，2017年創辦了加薩第一家英文書店「愛德華．薩伊德公共圖書館」。2019至2020年成為哈佛大學訪問詩人和駐校圖書館員，2023年獲得紐約州雪城大學的創意寫作碩士學位，目前流亡美國。2022年4月，阿布．托哈的第一本詩集《藏在耳朵裡的聲音》由舊金山「城市之光」出版，獲得巴勒斯坦圖書獎、美國圖書獎、沃爾科特詩歌獎，入圍美國國家圖書評論界詩歌獎，本詩獲作者授權翻譯。

