您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊】 莫薩布．阿布．托哈／致我的簽證面試官／明迪 譯
◎莫薩布．阿布．托哈 譯◎明迪
◎莫薩布．阿布．托哈 譯◎明迪
．
你打算面試哪一個我？
我有很多我，有些我甚至都不認識。
你需要面試我的衣服、書、
牙膏、梳子嗎？
我寶貝兒子的尿布和餐巾？
我肚子裡還沒消化的食物？
它們會在我拿到簽證之前
自己找到出口。
．
它們會在我走之前就離開了。
．
你會問我兄弟姊妹的
名字。
．
有些人已經死了。你需要他們的名字嗎？
你打算讓他們復活嗎？
我不知道他們所有人的出生日期。
我只記得我弟弟的
去世日期。
他死於2016年10月14日。
．
你會要求提供過去十年
所有的實際地址。
我們住在加薩北部。
每次以色列襲擊，我們就流離失所，
住在近東救濟工程處的學校、姑姑家，
或是露宿街頭。
．
你會要求我提供過去五年我使用過的
所有電郵地址和電話號碼。
我只在有電的時候使用，
只在有人接電話的時候使用。
2014年，我失去了三位親愛的朋友：
伊札特、阿瑪爾、伊斯梅爾。
．
你會要求我提供我的網站。
我不是蜘蛛，我的站就在
玫瑰生長的地方，
雲朵會以陰影遮蔽
沒有屋頂的房屋的地方，
炸彈不會落下的地方，
孩子不會把雲朵
誤認為炸彈煙霧的地方。
．
注：近東救濟工程處UNRWA為聯合國救濟巴勒斯坦難民的機構，1950年起開始營運，提供基礎教育、醫療、衛生、住房、緊急救濟及社會安全網等服務。
．
■莫薩布．阿布．托哈（Mosab Abu Toha），巴勒斯坦詩人、學者、小說及隨筆作家，2025年普立茲評論獎得主。1992年出生於加薩難民營，畢業於加薩伊斯蘭大學，2017年創辦了加薩第一家英文書店「愛德華．薩伊德公共圖書館」。2019至2020年成為哈佛大學訪問詩人和駐校圖書館員，2023年獲得紐約州雪城大學的創意寫作碩士學位，目前流亡美國。2022年4月，阿布．托哈的第一本詩集《藏在耳朵裡的聲音》由舊金山「城市之光」出版，獲得巴勒斯坦圖書獎、美國圖書獎、沃爾科特詩歌獎，入圍美國國家圖書評論界詩歌獎，本詩獲作者授權翻譯。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應