藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 莫薩布．阿布．托哈／致我的簽證面試官／明迪 譯

2025/12/30 05:30

◎莫薩布．阿布．托哈 譯◎明迪

◎莫薩布．阿布．托哈 譯◎明迪

你打算面試哪一個我？

我有很多我，有些我甚至都不認識。

你需要面試我的衣服、書、

牙膏、梳子嗎？

我寶貝兒子的尿布和餐巾？

我肚子裡還沒消化的食物？

它們會在我拿到簽證之前

自己找到出口。

它們會在我走之前就離開了。

你會問我兄弟姊妹的

名字。

有些人已經死了。你需要他們的名字嗎？

你打算讓他們復活嗎？

我不知道他們所有人的出生日期。

我只記得我弟弟的

去世日期。

他死於2016年10月14日。

你會要求提供過去十年

所有的實際地址。

我們住在加薩北部。

每次以色列襲擊，我們就流離失所，

住在近東救濟工程處的學校、姑姑家，

或是露宿街頭。

你會要求我提供過去五年我使用過的

所有電郵地址和電話號碼。

我只在有電的時候使用，

只在有人接電話的時候使用。

2014年，我失去了三位親愛的朋友：

伊札特、阿瑪爾、伊斯梅爾。

你會要求我提供我的網站。

我不是蜘蛛，我的站就在

玫瑰生長的地方，

雲朵會以陰影遮蔽

沒有屋頂的房屋的地方，

炸彈不會落下的地方，

孩子不會把雲朵

誤認為炸彈煙霧的地方。

注：近東救濟工程處UNRWA為聯合國救濟巴勒斯坦難民的機構，1950年起開始營運，提供基礎教育、醫療、衛生、住房、緊急救濟及社會安全網等服務。

■莫薩布．阿布．托哈（Mosab Abu Toha），巴勒斯坦詩人、學者、小說及隨筆作家，2025年普立茲評論獎得主。1992年出生於加薩難民營，畢業於加薩伊斯蘭大學，2017年創辦了加薩第一家英文書店「愛德華．薩伊德公共圖書館」。2019至2020年成為哈佛大學訪問詩人和駐校圖書館員，2023年獲得紐約州雪城大學的創意寫作碩士學位，目前流亡美國。2022年4月，阿布．托哈的第一本詩集《藏在耳朵裡的聲音》由舊金山「城市之光」出版，獲得巴勒斯坦圖書獎、美國圖書獎、沃爾科特詩歌獎，入圍美國國家圖書評論界詩歌獎，本詩獲作者授權翻譯。

