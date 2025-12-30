自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 馬瑞霞／新年快樂

2025/12/30 05:30

◎馬瑞霞◎馬瑞霞

◎馬瑞霞

有人問：「跨年要去哪？」

我愣了一下，並非不知道去哪，而是意識到，我已經很久沒把「去哪」當成一個值得計畫的事項了。

年輕時，跨年像一場儀式，街上的冷空氣混和著期待，彷彿倒數的那一刻能把未完成的願望重新洗牌。

如今，我的跨年大多發生在沙發的某個凹陷處，或想躺床躺到長褥瘡，打出生活激情這四個字還會不小心選錯字，過往和朋友熬夜喧鬧的日子已經可以話白頭。

有些朋友們仍像被點燃的火箭，台東、日本……哪裡都能在倒數前抵達，我卻愈來愈像一塊物體，就此原地生根。

有人期待跨年夜的取暖與歡聚，而我對陌生的熱情卻有難以計數的遲疑，那種大量湧現的「新年快樂」，是無法拒絕的善意，也會讓人害怕下一秒對方便突如其來地擁抱你。

曾和朋友相約認真擬定新年計畫，來年檢查達成率，往後卻不再執行，因為命運總會把你推往別處去。

當下覺得壞透的事，時間一拉長，未必那麼糟；懊惱選錯的路，也無從證明另一條更好。

跨年不必去哪，反正踏過去，明天就會自然展開。

或許需要思考的是，在新的一年想成為什麼樣的人，過著什麼樣的生活，這種老派又正向的提問。

想不清也沒關係，有些困惑不必在漫天燦爛時得出，它常在日常的縫隙裡，一個毫無防備的瞬間，突然靈光乍現，像炸開的花火，描出了答案的輪廓。●

