藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《福爾摩斯凱旋歸來》

2025/12/30 05:30

《福爾摩斯凱旋歸來》 森見登美彥著，李冠潔譯，麥田出版《福爾摩斯凱旋歸來》 森見登美彥著，李冠潔譯，麥田出版

森見登美彥著，李冠潔譯，麥田出版

森見登美彥（Morimi Tomihiko，1979-）向來擅長於寫實與奇想之間建造別具氣味的世界觀。《福爾摩斯凱旋歸來》將偵探故事的經典搭檔：福爾摩斯與華生，帶入「維多利亞王朝京都」，讓辻馬車、神社、招魂術與鴨川交錯出一座平行時空的舞台。故事中的福爾摩斯正處在難言的低潮，解不了謎，也提不起勁；華生原本想寫下壯闊的冒險故事，卻困在小說無法推進的煩躁裡。前半部以緩慢的鋪陳堆出森見小說中獨有的迷宮感，後半部運用「神祕空間」讓角色在虛構與現實之間穿梭，在既有的偵探故事架構上，翻出輕巧的變形。謎團縱然存在，焦點卻指向情緒與生命狀態——失去天才光芒的福爾摩斯如何理解自己的低潮？華生如何在兩人關係中重新定位自己？作者以熟稔的筆法將西方經典引入京都巷弄，重新調和推理與奇幻的比例，讓福爾摩斯的躊躇、華生的掙扎，以及創作者與角色之間微妙的距離，在綺想的場景中，獲得新的形狀。（薏舞薏拾）

