【家庭plus．說故事時間到囉】好好哭一場吧

圖／達志影像

文／黃文綺

街頭看見小娃兒放聲大哭，大人哄一會，轉眼娃兒破啼為笑，小臉蛋上還掛著一滴淚，想到那首〈愛的淚珠〉，詞裡形容灑下的淚珠像串串珍珠，可以當成感情信物收藏，讓眼淚的價值完全不同了。

眼淚是用「滴」或「顆」來計算，那麼就代表眼淚很珍貴，有沒有數過，自己從小到大流了多少串珍珠？是否好好收藏起來呢？《眼淚博物館》（小山丘出版）正是這樣成立的，裡頭收藏著一瓶瓶小鎮居民流過的眼淚。更特別的是，大家可以把眼淚罐裡的淚水滴進眼裡，就能重新體驗當時流淚的感受，甚至還能看到自己思念的親人朋友，也因此博物館每天都大排長龍，直到有一天所有眼淚都被用完了……

請繼續往下閱讀...

繪本作者黃顯雅說創作過程中，自己因懷疑、挫折直到作品產出時流下的各種淚水，都可以再開一座博物館了。仔細想想，每一種不同情緒，都有可能會讓人不由自主落淚，失去所愛的傷心、思念，吵架時的生氣、不被理解的失落、事情不如預期的挫敗、自我懷疑等，乃至長期努力目標達成的喜極而泣，眼淚產生的原因不同，感受也複雜，的確值得博物館珍藏。

主流文化裡，對於不同性別和年齡的期待，常常使得哭泣者被貼上標籤，流淚和弱者畫上等號，這時候可得嘗嘗《眼淚糖》（小熊出版），一群小精靈專門收集眼淚，還會加工熬製成糖，誰說要勇敢不能哭、做哥哥不能哭、獅子也不能哭，那都來吃顆眼淚糖，包準哭個痛快，還能得到安慰和鼓勵。

《眼淚章魚》（小光點出版）裡小女孩在房裡哭啊哭，眼淚變成一顆顆氣球，然後章魚出現了，陪著她把難過的事說出來，好好哭完、擤掉鼻涕，最後眼淚章魚愈變愈小，女孩發現自己不那麼難過了。原來好好哭一場，說出心裡話，讓情緒找到出口，感受就會轉換成力量。

特別喜歡早期繪本《獾的禮物》（遠流出版），在其中運用長長的隧道和季節更迭等隱喻，讓大小讀者都能感受到，面對失去和悲傷等情緒時，可以獨處、允許情感流露，隨著時光流逝，有勇氣與人分享，透過相互敘說和聆聽的力量，彼此都感受到被支持和新的人生領悟，淚水的味道如同眼淚糖裡說的「鹹鹹甜甜」般豐富。

成長過程總有高低起伏，不論是否屬於情緒敏感型，每個人都會經歷各種事件產生複雜的情感。學會和情緒共處，以及適時表達，乃至細細咀嚼眼淚的滋味，都是一種學習成長，如同黃顯雅創作眼淚博物館的期許「淚水代表著每個成長瞬間、重新站起來的美麗結晶，值得好好珍惜和體會」，不論何時，都可以試試熬煮一鍋眼淚糖，好好品嘗。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法