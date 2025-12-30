自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】銀葉桉 迷你版尤加利

2025/12/30 05:30

銀葉桉不以花取勝，用一組圓形對生可愛的銀灰色葉子，為空間添上一層安靜層次。銀葉桉不以花取勝，用一組圓形對生可愛的銀灰色葉子，為空間添上一層安靜層次。

文、圖／蔡以倫

銀葉桉像高大尤加利的縮小收斂版。銀葉桉像高大尤加利的縮小收斂版。

聽過尤加利樹嗎？在我的印象裡，它有著挺直高聳的樹幹，帶著抗菌、驅蟲氣息的精油香氣，葉子則是無尾熊賴以為生的食物。那是一種屬於遠方森林的植物形象，高大、強健，與日常生活保持著一點距離。

直到遇見銀葉桉，這樣的印象才悄悄被改寫。

同樣出身於桉樹家族，銀葉桉（Eucalyptus cinerea）展現出截然不同氣質。植株精緻，葉片圓潤，表面覆著一層銀白蠟質，在光線下顯得柔和而安靜。它像是把高大的尤加利縮小收斂，重新安放進花器與生活空間之中，從原本野性而功能導向的抗菌植物，華麗轉身為適合插花、觀賞與陪伴的園藝植物，令人驚豔。

台灣花市販售銀葉桉的園藝改良品種，主要用做盆花或切花用途。矮化的植株，即便移植園土，也不會長成參天巨樹。

銀葉桉偏愛陽光，但不張揚。充足卻不炙熱的日照，能讓葉片健康展開；若光線不足，頂芽葉緣容易變黑、停滯。它喜歡水分，卻不耐積水，也不能忍受太過乾旱，建議盆子要大些，土壤兼具保水與排水性，才好照顧。

銀葉桉適應台灣氣候，乾燥或潮濕都能忍受，但有一個原則始終明確──不喜歡葉片潮濕。刻意噴水反而容易讓葉子受損；保持通風，讓葉片自然乾燥，是與銀葉桉相處最舒服的方式。涼爽氣候更是它的舞台，在秋冬時節，它會悄悄加快生長，葉色也顯得更加飽滿。

銀葉桉不以花取勝，也不急著散發濃烈氣味。它用一組圓形對生可愛的銀灰色葉子，為空間添上一層安靜層次。不喧嘩、不張揚，卻讓人忍不住多看一眼。

或許，這正是銀葉桉最迷人的地方──在高大尤加利的身影之外，為我們展示了另一種更貼近生活的桉樹樣貌。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應