【家庭plus．香草隨食札記】銀葉桉 迷你版尤加利

銀葉桉不以花取勝，用一組圓形對生可愛的銀灰色葉子，為空間添上一層安靜層次。

文、圖／蔡以倫

銀葉桉像高大尤加利的縮小收斂版。

聽過尤加利樹嗎？在我的印象裡，它有著挺直高聳的樹幹，帶著抗菌、驅蟲氣息的精油香氣，葉子則是無尾熊賴以為生的食物。那是一種屬於遠方森林的植物形象，高大、強健，與日常生活保持著一點距離。

直到遇見銀葉桉，這樣的印象才悄悄被改寫。

同樣出身於桉樹家族，銀葉桉（Eucalyptus cinerea）展現出截然不同氣質。植株精緻，葉片圓潤，表面覆著一層銀白蠟質，在光線下顯得柔和而安靜。它像是把高大的尤加利縮小收斂，重新安放進花器與生活空間之中，從原本野性而功能導向的抗菌植物，華麗轉身為適合插花、觀賞與陪伴的園藝植物，令人驚豔。

台灣花市販售銀葉桉的園藝改良品種，主要用做盆花或切花用途。矮化的植株，即便移植園土，也不會長成參天巨樹。

銀葉桉偏愛陽光，但不張揚。充足卻不炙熱的日照，能讓葉片健康展開；若光線不足，頂芽葉緣容易變黑、停滯。它喜歡水分，卻不耐積水，也不能忍受太過乾旱，建議盆子要大些，土壤兼具保水與排水性，才好照顧。

銀葉桉適應台灣氣候，乾燥或潮濕都能忍受，但有一個原則始終明確──不喜歡葉片潮濕。刻意噴水反而容易讓葉子受損；保持通風，讓葉片自然乾燥，是與銀葉桉相處最舒服的方式。涼爽氣候更是它的舞台，在秋冬時節，它會悄悄加快生長，葉色也顯得更加飽滿。

銀葉桉不以花取勝，也不急著散發濃烈氣味。它用一組圓形對生可愛的銀灰色葉子，為空間添上一層安靜層次。不喧嘩、不張揚，卻讓人忍不住多看一眼。

或許，這正是銀葉桉最迷人的地方──在高大尤加利的身影之外，為我們展示了另一種更貼近生活的桉樹樣貌。（作者為淡水香草街屋主人）

