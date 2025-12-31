【藝術文化】桃美館2026展覽亮點搶先看 從連結書寫與生活到兒童共創

法國藝術家西里爾．蘭斯林將於桃園市兒童美術館展出作品。

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館公布2026年度展覽規畫，橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館將率先展開新一波策展布局，做為未來總館開館前的重要展覽暖身。桃美館指出，2026年將以館群運作為核心，透過書法與兒童藝術兩條策展軸線，提前做為未來總館2028年正式開館前的重要暖身與能量累積。

2026年橫山書法藝術館以「書法如何走向社會」為策展主軸，持續深化書寫與當代生活的連結。年度重點之一為第2屆橫山書藝獎獲選藝術家王意淳的首次大型個展「躲貓貓」，展覽將書寫視為一種在生活中穿梭、藏匿與顯現的行動，作品形式涵蓋小品、榜書與跨域創作，引導觀眾走入由文字構成的感知空間。

配合2026年台灣設計展於桃園舉辦，書藝館亦推出書法與設計跨域展「書寫的變奏與對話」，邀集多地書法家與設計師，呈現文字在藝術與設計語境中的轉譯實驗；年末則策畫開館以來首檔篆刻主題展《時．潮 印記》，從歷史脈絡與當代創作切入，呈現台灣篆刻的多元面貌。

桃園市兒美館則以「孩子如何走向世界」為年度策展核心，透過展覽與國際交流，持續擴展兒童在美術館中的參與方式。兒童節檔期將推出「小旅人．大旅程」展覽，以「旅行」做為認識世界的起點，結合感官任務與故事化情境，讓孩子在探索中建立屬於自己的行動路線。下半年展覽「一樣不一樣」聚焦共融設計，邀請法國藝術家Cyril Lancelin展出大型可操作裝置作品，觀眾可透過身體行動推動、組構空間，在互動中感受結構變化與合作經驗。

桃美館表示，2026年展覽將以館群各自清晰的策展定位，逐步累積展覽能量，讓觀眾在總館開館前，先行看見桃美館對書寫、兒童與當代生活的持續思考與實踐。相關展覽資訊將陸續公布於桃園市立美術館官網。

