【藝術文化】用閱讀跨年 公視《藝術很有事》邀藝文名家歲末選書

2025/12/31 05:30

公視《藝術很有事》「用閱讀跨年 迎向2026年」特輯，由馬世芳（右1）主持，邀請孫梓評（左起）、焦元溥、涂豐恩、詹偉雄、江鵝、李屏瑤、比才、詹宏志、洪廣冀、呂忠翰等人，共談閱讀。（公視提供）公視《藝術很有事》「用閱讀跨年 迎向2026年」特輯，由馬世芳（右1）主持，邀請孫梓評（左起）、焦元溥、涂豐恩、詹偉雄、江鵝、李屏瑤、比才、詹宏志、洪廣冀、呂忠翰等人，共談閱讀。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕歲末之際，10位來自文學、音樂、評論、研究與登山等不同領域的藝文名家，聚在一起談閱讀，也談時間如何在生命中留下痕跡。由公視節目《藝術很有事》、誠品書店與新經典文化與共同策劃的第3屆「用閱讀跨年」，邀集詹宏志、江鵝、洪廣冀、比才、焦元溥、詹偉雄、孫梓評、涂豐恩、李屏瑤與呂忠翰，以「aging：時間的淬鍊」為題，各自推薦一本深刻影響自身生命經驗的書籍，整理出一份跨世代、跨領域的閱讀清單。

作家江鵝則從創作出發，推薦《創造力的修行》，認為創造力並非少數人的專利，而是一種在生活中逐漸顯現的狀態；台大地理環境資源學系副教授洪廣冀分享《老樹的故事》，從樹木做為多重生命集合體的視角，反思人如何在時間中不斷與他者交換、堆疊，形塑自身。

料理作家比才提到宮本輝的《錦繡》，透過離異夫妻長達1年的書信往返，看見時間如何沖淡傷痕，也重新打開對話；古典音樂評論者焦元溥則以托瑪斯．曼的《布登布洛克家族》，回望家族興衰與藝術精神的傳承，指出音樂與書寫如何交織成理解人生的重要線索。

選書橫跨小說、回憶錄、歷史、身體與自然書寫，透過各自的生命位置，呈現閱讀如何在不同階段被重新理解。公視《藝術很有事：用閱讀跨年 迎向2026年》特輯將於31日晚上8點，於公視《藝術很有事》YouTube頻道、《公視+》影音串流平台上架。

