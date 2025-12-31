【藝術文化】北市國「讓我的歌把你留住」 重溫瓊瑤經典主題曲

台大音樂學研究所教授沈冬，將負責音樂會導聆及主持。

〔記者凌美雪／台北報導〕瓊瑤逝世逾週年，台北市立國樂團邀請台大音樂學研究所教授沈冬策畫3場紀念音樂會「讓我的歌把你留住」，將於2026年1月16、17日在台北市中山堂演出。

瓊瑤一生出版了72本作品，改編為電影、電視劇、舞台劇、廣播劇，產出超過200首流行歌曲，成為很多人共同的記憶。不過，沈冬說，雖然大家都覺得瓊瑤是言情，但其實瓊瑤也有大山大海的壯闊胸襟，像《船》裡的大海印象，或是《寒煙翠》裡台灣山地的遼闊、那種原始森林在陽光下的閃耀生輝，沈冬希望將這些瓊瑤不為人知的一面傳遞出來。

沈冬指出，瓊瑤第一首廣播劇《船》的主題曲，是1964年由慎芝作曲、瓊瑤作詞、美黛原唱，「是極為珍貴的歷史紀錄。」此外，劉家昌去世也差不多1年了，所以這次將推出劉家昌與瓊瑤合作的《月滿西樓》、《庭院深深》；就連台灣合唱之父呂泉生都曾與瓊瑤合作過，1966年由崔小萍導演的電影《窗外》，同名主題曲正是呂泉生的曲。

音樂會將由江振豪指揮北市國演出，沈冬導聆及主持。北市國團長鄭立彬表示，要將瓊瑤纖細的情愛歌曲交由大編制的國樂團演奏，的確是莫大挑戰；為平衡國樂與流行樂的聽感，這次特別找來年輕編曲團隊，運用不同編制呈現這些動人的音樂，除知名音樂劇歌手陳品伶之外，還有民歌手殷正洋、方季惟，以及阿卡貝拉的無伴奏合唱。詳詢OPENTIX。

