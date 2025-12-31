【藝術文化】2026灣聲新年音樂會 「台灣的聲音」最高規格饗樂迷

灣聲新年音樂會由民視與智榮基金會合辦，指揮李哲藝（右6起）、灣聲後援會長施振榮、民視董事長王明玉與演出團隊合影。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕灣聲樂團一年一度的新年音樂會「台灣的聲音」，自2019年開辦以來，年年以不同主題回應台灣人的共同記憶，2026年將以8年來最高規格的交響合唱編制，於1月1日下午2時在台北國家音樂廳演出。

指揮也是灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，秉持「讓台灣各種聲音在同一個舞台被完整聽見」的價值，今年新年音樂會將呈現3首風格鮮明的作品。特別邀請台北愛樂合唱團、高雄市交響樂團，與灣聲樂團共同組成超過150人的交響合唱編制，是舉辦以來最高規格。

請繼續往下閱讀...

首先登場的《弦上流雲》，靈感取自歌仔戲常見的「操琴調」，讓熟悉的戲曲聲響在古典樂團的詮釋下展現新的層次；高市交委託創作的大提琴協奏曲《港都綺緣》，以高雄的城市發展為敘事主軸，引領觀眾穿梭港都躍升的百年歷史軌跡，將由曾任巴伐利亞廣播交響樂團首席的大提琴家楊文信擔任獨奏。

而長達60分鐘的《瘋原祭》，則是由李哲藝深入部落採集聲音、訪談耆老，將原民歌聲與西方交響結構融合的作品，是一首由9個樂章構成的合唱交響組曲，展現台灣原住民族文化的豐富生命力。

音樂會除現場演出之外，民視無線台將於同日下午4點進行轉播，並自1月2日下午15時15分起重播。詳詢灣聲樂團官網（https://www.onesongorchestra.com/event.php）。

