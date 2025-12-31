【家庭plus．生活停看聽】拋開舊書 迎接新時代

圖／達志影像

文／達客周

這是我第一次為倒垃圾流淚。

最近和海外歸國、暫居家中的兒子們一起，將家裡數十年來堆積的物品做一次斷捨離。首先清空飄著霉味的舊衣櫃，接著回收廚房多餘的廚具，最後的一步最難，清理多年不用的個人物品。

自從離開教職後，我已將大部分的教材和教具都丟棄，僅剩的是最精華的一些教學書。為什麼還留著呢？因為，那可是我多年來千挑百選、自認最重要的工具書，大概有整整一箱。幾經躊躇後，不得不面對現實，身處AI世代，紙本書的價值已不可同日而語，如今不管要什麼資料，按幾個按鍵即可獲得，硬留著這些曾經珍貴的書，又有何用呢？

整理好滿滿一箱，搬到門外，準備隔日交給垃圾車處理。

就那麼一個輕輕的動作，在我內心卻彷如山崩地裂。當我走回門內的時候，竟忍不住哽咽，兩個坐在電腦前工作的成年兒子不解地看著我，互問：「媽媽怎麼了？」

我跟孩子們說：「這次，真的要永遠跟教書說再見了。」淚水竟不爭氣地潸然而下。

教書曾經是我終生的志業。而今春秋代序，輕輕放下啊。

隔天，一位還在職崗上的同事打電話跟我聊天，從中得知當今教職上的難處，政策改革的壓力，以及，不若以往的師生關係。一切皆不如我想像中的美好。

原來我所緬懷的是那不可回復的單純，那是用攜帶式翻譯機學英文的年代，教學和考試模式都很單一，用今日眼光來看，或許落伍。反觀當今的教育場域，多元智慧的複雜，讓人我關係非同以往，無關好壞，只是不同。

這樣的不同已無回頭路。

我突然放寬了心，跟仍在教育界奮鬥的友人說：「你今天的這通電話對我而言，意義重大。」時代巨變的現況，已不容我傷春悲秋。這是個嶄新的時代，多元的思維孕育出不同的溝通模式和職場文化，那是我此等念舊之人，尚待適應的一個新世界。

沒有回頭路了，除了前進跟上，別無他法。

看著在電腦前專注工作的孩子們，身坐家中，萬事可達，一個在開跨國會議，一個在處理遠在千里外的事業。

我在心裡低吟著：「噢，這個新世界。」

