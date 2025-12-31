【家庭plus】我家的餐桌

圖／蘋蘋

用餐人數：4人

菜色說明：週六是特別放鬆又美好的時刻，總是期待和親愛的家人好好坐下來吃飯，聊聊一星期以來彼此工作、生活上的甘苦！

媽媽準備4道菜，有乾煎白帶魚、清炒地瓜葉、滷味（滷蛋／海帶／豬肉）、蝦捲；姊姊外帶我愛的大腸豬血湯；我和先生加菜，乾煎和牛肉片，午餐營養美味！



回娘家能看到媽媽和姊姊，又可以吃到從小吃到大的家常菜，非常珍惜。常常提醒自己，每一次的相聚，即便是平凡日常，往後都將是美好回憶！

我是個會主動告訴家人自己特別喜歡吃哪些菜的人，也會跟媽媽撒嬌、真心地讚美！回來團聚時，總是能心想事成，如願享用到朝思暮想的美食，看到媽媽笑逐顏開，真是值得，這實在是維繫家人感情的好方法啊！（文、圖／蘋蘋）

