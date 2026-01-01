自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第8屆公視董事首次審查會議結果揭曉 李遠表遺憾

2026/01/01 05:30

現任團滅！首次公視董事審查結果僅4人通過。（翻攝自直播畫面）現任團滅！首次公視董事審查結果僅4人通過。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事審查會議昨（31）日下午於文化部舉行，第1輪投票結果，只有4位候選人通過3分之2票數門檻，分別是王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如；14位候選人中的7位現任董事，全數團滅，對於投票結果，有委員認為政黨操作的色彩太重，文化部長李遠則沉重喊話：「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

第8屆公視董事審查會議召開前，李遠致詞。 （翻攝自直播畫面）第8屆公視董事審查會議召開前，李遠致詞。 （翻攝自直播畫面）

過去審查會議時常意見交鋒、砲聲隆隆，但這次並未如預料中出現針對個別候選人的激烈批判，只是會議剛開始時，多位審查委員對於「公視董事長」的資格各抒己見，大約1小時之後，委員之一黃世鑫提醒，根據公視法，董事長是互選，而非由審查委員決定，才終於進入正式的審查。

第8屆公視董事、監察人候選名單及得票比。（記者凌美雪製表）第8屆公視董事、監察人候選名單及得票比。（記者凌美雪製表）

投票方式以個別候選人逐一討論並投票，審查委員1人1票，得票達3分之2，即10票以上通過門檻。此次出席的審查委員數為12人，另有其他3人委託投票，所以15票全足。由於審查委員是由政黨依比例組成，分別是民進黨7人、國民黨7人、民眾黨1人。只要藍白委員有發言肯定的候選人，幾乎都通過票選，而未獲通過者的票數則多數在7票或8票，讓部分委員認為，完全反映了政黨的意志。

整體投票過程堪稱順暢，因此，下午5點多，會議主席提議針對票數過半但未達3分之2門檻的候選人，進行第2、3輪投票，但結果並未翻盤。

此外，5位候選的監察人則有4人通過，達人數門檻。即除范瑞華之外，馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群皆獲通過，達監察人會議組成門檻。

李遠指出，第8屆公視董監事會為《公視法》112年大幅度修法後的首次選任，同意門檻雖然由4分之3降為3分之2，行政院也為因應整體傳播產業發展脈動，以及國際公共媒體多元內容產製角色等，提出具公共性、專業性、國際性、公司治理專業的候選名單，「各候選人都是各領域專業的一時之選。」但是，審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」。

據了解，在審查會議召開之前，審查委員有列出一份「考題」，要求候選人回覆，但非常認真用書面回答的候選人，多未能通過，李遠認為，「審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會愈來愈困難。」同時，現（7）屆董事7人全數未能通過，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠強調，面對審查委員會的結果，除了拜託及懇請所有現任董、監事繼續協助公視運作，也將盡速向行政院報告，提出足額的候選人接受第2次審查。

