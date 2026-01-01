【藝術文化】台文館南北聯動推馬年活動 台韓文學對談今日起跑

台文館串聯台南本館與台北據點，從今日起舉辦系列活動，邀民眾以文學開年。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館（台文館）與台北據點台灣文學基地（台文基地）共同推出2026年新春系列活動，自今（1）日起至2月底止，於台南、台北兩地接力熱鬧過新年。規畫「馬到福來」、「好運加馬」等多項活動，此外，活動期間包含台韓文學交流與母語推廣等專題，邀請民眾走進博物館與文學地標。

位於台南的台文館本部，民眾只要與館內建築合照打卡，或在留言卡寫下馬年吉祥話，即可獲得限量小春聯；並邀請觀展民眾至服務台索取闖關單，在展場尋找答案完成任務即可兌換精美小禮。2月18至22日加碼推出春節限定的「藏書票DIY」，每日前50名完成任務者，還能領取包含明信片、壓克力鑰匙圈在內的限量福袋。

文學交流活動亦是本次系列活動一大亮點。1月3日邀請駐村韓文譯者金依莎與原作者楊双子，及韓國作家瑞張元於台南對談，分享兩地同志文學的書寫經驗。1月10日及17日則於台北台文基地分別舉辦「韓文版《女神自助餐》分享會」及「戲劇國際交流：文字與文字，人與人」座談，透過不同國籍創作者的視角，探討文學如何在跨國界與跨媒材之間產生共鳴，豐富讀者的閱讀廣度。活動詳詢台文館與台文基地臉書專頁。

