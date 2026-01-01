自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台文館南北聯動推馬年活動 台韓文學對談今日起跑

2026/01/01 05:30

台文館串聯台南本館與台北據點，從今日起舉辦系列活動，邀民眾以文學開年。（台文館提供）台文館串聯台南本館與台北據點，從今日起舉辦系列活動，邀民眾以文學開年。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館（台文館）與台北據點台灣文學基地（台文基地）共同推出2026年新春系列活動，自今（1）日起至2月底止，於台南、台北兩地接力熱鬧過新年。規畫「馬到福來」、「好運加馬」等多項活動，此外，活動期間包含台韓文學交流與母語推廣等專題，邀請民眾走進博物館與文學地標。

位於台南的台文館本部，民眾只要與館內建築合照打卡，或在留言卡寫下馬年吉祥話，即可獲得限量小春聯；並邀請觀展民眾至服務台索取闖關單，在展場尋找答案完成任務即可兌換精美小禮。2月18至22日加碼推出春節限定的「藏書票DIY」，每日前50名完成任務者，還能領取包含明信片、壓克力鑰匙圈在內的限量福袋。

文學交流活動亦是本次系列活動一大亮點。1月3日邀請駐村韓文譯者金依莎與原作者楊双子，及韓國作家瑞張元於台南對談，分享兩地同志文學的書寫經驗。1月10日及17日則於台北台文基地分別舉辦「韓文版《女神自助餐》分享會」及「戲劇國際交流：文字與文字，人與人」座談，透過不同國籍創作者的視角，探討文學如何在跨國界與跨媒材之間產生共鳴，豐富讀者的閱讀廣度。活動詳詢台文館與台文基地臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應