自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】擴大發放13至22歲文化幣 遊戲化攻略全公開

2026/01/01 05:30

文化幣今日起正式擴大發放13至22歲，國中生也可領1200點。（文化部提供）文化幣今日起正式擴大發放13至22歲，國中生也可領1200點。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部宣布，自今（1）日起，13至15歲少年正式納入文化幣常態化發放範圍。今日上午8點起，出生日期在93年1月1日至102年12月31日的青少年，即可透過手機下載APP領取並馬上使用，使用期限至今（2026）年12月31日。

為導引首次領用的「新手」，文化部將領用攻略與APP功能全面升級，導入遊戲化消費體驗。符合資格者在下載「文化幣」APP後，輸入手機、身分證字號等基本資料即可領取，針對沒有手機或網路的青少年，可聯繫文化部客服申請紙本QR Code，申請通過後即可印出，攜帶至藝文消費點使用。

今年APP最受矚目的更新在於「遊戲化升級」。文化部將會員等級分為6個等級，從LV.0「見習生」起始，隨著消費額度增加、集章任務完成及簽到週數累積，可一路解鎖至LV.5「傳說」。升級過程中，使用者不僅可獲得50至300點不等的加碼文化幣，還有機會抽中聯名IP周邊商品。另有集章任務，讓文化消費更具互動樂趣。

為了提升交易安全與便利性，文化幣APP今年導入支付密碼與生物驗證功能，並與全支付、全盈+PAY、icash PAY等電子支付合作。當文化幣點數餘額不足時，使用者可以直接開啟電子支付補足差額，享有更順暢的付款流程。文化部提醒，文化幣不得找零、轉售或兌換現金，且務必在今年12月31日前使用完畢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應