【藝術文化】擴大發放13至22歲文化幣 遊戲化攻略全公開

文化幣今日起正式擴大發放13至22歲，國中生也可領1200點。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部宣布，自今（1）日起，13至15歲少年正式納入文化幣常態化發放範圍。今日上午8點起，出生日期在93年1月1日至102年12月31日的青少年，即可透過手機下載APP領取並馬上使用，使用期限至今（2026）年12月31日。

為導引首次領用的「新手」，文化部將領用攻略與APP功能全面升級，導入遊戲化消費體驗。符合資格者在下載「文化幣」APP後，輸入手機、身分證字號等基本資料即可領取，針對沒有手機或網路的青少年，可聯繫文化部客服申請紙本QR Code，申請通過後即可印出，攜帶至藝文消費點使用。

今年APP最受矚目的更新在於「遊戲化升級」。文化部將會員等級分為6個等級，從LV.0「見習生」起始，隨著消費額度增加、集章任務完成及簽到週數累積，可一路解鎖至LV.5「傳說」。升級過程中，使用者不僅可獲得50至300點不等的加碼文化幣，還有機會抽中聯名IP周邊商品。另有集章任務，讓文化消費更具互動樂趣。

為了提升交易安全與便利性，文化幣APP今年導入支付密碼與生物驗證功能，並與全支付、全盈+PAY、icash PAY等電子支付合作。當文化幣點數餘額不足時，使用者可以直接開啟電子支付補足差額，享有更順暢的付款流程。文化部提醒，文化幣不得找零、轉售或兌換現金，且務必在今年12月31日前使用完畢。

