【藝術文化】落山風藝術季沙灘大戲「海口狂想曲」 1/3震撼登場

屏東落山風藝術季最受矚目的沙灘大戲「海口狂想曲」，將於1月3日下午5點在車城海口沙灘震撼登場。今年以「台式芭比狂歡派對」為主題，集結金音獎樂團、國家文藝獎舞團及馬戲團隊，在強風、浪濤聲中編織出僅此一場、無法複製的感官盛宴。

屏東縣政府指出，落山風藝術季多年來深耕恆春半島，成功將海口港轉型為「落山風之巔」。今年的重頭戲「海口狂想曲」，特別邀請金音獎最佳現場演出樂團當代電影大師、國家文藝獎得主何曉玫舞團、Taiwan Top演藝團隊創造焦點馬戲團，以及在地的屏東日系築夢一輪車俱樂部同台共演。

這場演出最特別之處，在於團隊必須克服恆春半島著名的強勁落山風與飛沙環境。舞者與馬戲演員將在風中展現驚人的肢體張力，搭配搖滾音樂與當代舞蹈，營造出一種充滿台式美學與派對感的狂歡氛圍。縣府傳播暨國際事務處強調，這不只是一場表演，更是一場全民共享的節慶，觀眾將席地而坐，與大自然共同參與藝術創作。

