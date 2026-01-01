自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】慢時光 享受生命風景

2026/01/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蔡怡怡

故事得從朋友君的孩子上高中時說起。那三年，身為高階主管的君因疫情意外，改為居家工作。正因這個生涯的轉折，那段時間她跟孩子有了許多時間相處。

她常常親自下廚，和孩子一起吃飯、聊天。聊的不再是功課進度，而是學校裡的趣事、青春期的煩惱，以及對未來的憧憬。

正因為居家工作的這階段，她看見了孩子在餐桌上一個鬼臉的變化、寫作業時一個疑惑的眼神，以及青春期裡隱藏的敏感與不安……君才赫然發現：原來自己錯過了孩子許多細微的成長時光。

回想過去，君曾自豪自己很會「時間管理」，因為她有得力的好保母，負責孩子接送、吃飯與功課複習。她可以安心在辦公室加班，堅信自己兼顧了家庭，也沒有犧牲事業。

然而，更貼近孩子的「慢生活」讓她省思：過去那看似完美的親子關係，竟是建立在她隱形的缺席之上；過去她與孩子的「融洽」，多半是基於孩子知道她忙碌、對她的包容，孩子也習慣只報喜不報憂。她以前的「時間管理得很好」，其實是用金錢換來陪伴的缺席。

君笑著對我說：「許多人生的風景，是需要『慢下來』才能看見的。」

君的故事，讓我想到另一位朋友小可。她的時間表總是排得滿滿：健身、工作、進修、旅遊，連午休時間都不放過插花課程，或向我們行銷公司的亮點。

看著她上傳插花作品，卻留言：「有便當，開完會再吃了；昨天出差一整天回來又夜班，真的睡覺都來不及。」這樣馬不停蹄的效率，我不禁想：我們是不是都陷入了「滿檔生活」的陷阱？我們是否太害怕「空白」？

我們總熱中於規畫未來、追逐夢想，在忙碌中為自己的努力感到驕傲。然而，這種為了生產力所安排的緊湊時間管理，往往讓我們錯失了生命中最珍貴的禮物。

人生中有很多事物是不可逆的：孩子的成長，一旦錯過，就永遠無法重來；我們的健康，一旦透支，修補需要花費十倍的氣力；陪伴父母、摯友的時間，錯過一次，就少一次。

君跟小可的故事提醒我們：在努力奔跑時，要記得找時間停下來，看看身邊的風景。確保你正在追逐的，不是一個虛幻的「成功」定義，而是你內心深處最珍視、最不可逆的事物。

真正的時間管理，不是極度充實時間，而是把「最重要的事」優先放進去。留一點餘裕給愛與陪伴，因為這些不經意的慢時光，才是生命中最真實、最有價值的禮物。

