藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．四季好食】橘皮是個好東西

2026/01/01 05:30

用生薑切片再加上陳皮和茯苓一起煮水喝，感覺咳嗽減少、痰也沒了。用生薑切片再加上陳皮和茯苓一起煮水喝，感覺咳嗽減少、痰也沒了。

文、圖／梁瓊白

進入十月之後，市場的柑橘陸續上架，一直持續到開春後的二、三月。這期間不同的品種陸續登場，幾乎是一種剛結束，馬上就出現另一種，每一種的外觀、口感、價格都不同。

最早上市的是椪柑，從開始的翠綠到後來的澄黃，甜度隨著盛產的到來，從微酸轉為香甜，是CP值最高的當令水果，因為它除了果肉好吃，連皮都是寶。

椪柑的外皮，是所有橘子中比較厚、但比較鬆軟的，曬乾之後收納起來，經過一段時間的貯存，當顏色變成黝黑，就是陳皮了，而且顏色愈深、存放時間愈長愈好，不但是燒肉的五香料之一，也是具有止咳化痰功效的中藥材。

如果平常不時咳嗽幾下，喉嚨裡總積著痰，尤其上了年紀的人，到了晚上常常因咳醒而睡不好，我自己就深有體會，後來我用生薑切片再加上陳皮和茯苓一起煮水喝，竟然很快咳嗽就減少、痰也沒了。天涼之後我乾脆當做茶飲，每天煮上1000CC，用保溫杯盛著，想喝水的時候就用它解渴。這帖茶飲的成本不貴，效果還不錯，如果覺得湯汁有點微苦，可以加點冰糖，就好喝多了。

陳皮也是做紅燒肉非常好的香料，無論燒豬肉、牛肉還是羊肉，除了蔥薑八角，加一小塊陳皮一起燒，不但可以徹底去除肉羶味，燒好的味道還有股陳皮的清香味。

廣東甜品中有一道陳皮紅豆沙，正是在煮紅豆的時候加了陳皮一起煮的，本地的甜品店很少這樣做，但在廣東人的口味圈這是必加的配料，燒得軟爛綿密的紅豆湯因為加了陳皮，吃起來就不會甜膩生痰而更加香甜好吃。

又到椪柑上市的季節，我照例將剝下的橘皮放在陽台曬，剝開之前先將外皮沖洗乾淨，去除上面的灰塵或可能殘存的噴灑劑，然後曬乾、收藏，這樣我永遠有用不完的陳皮。

